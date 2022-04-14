Shiro Neko (SHIRO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Shiro Neko (SHIRO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Shiro Neko (SHIRO) Informasjon Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO. Offisiell nettside: https://www.shironeko.gg/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xb0AC2b5a73da0e67A8e5489Ba922B3f8d582e058 Kjøp SHIRO nå!

Shiro Neko (SHIRO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Shiro Neko (SHIRO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Total forsyning: $ 767.76T $ 767.76T $ 767.76T Sirkulerende forsyning: $ 469.90T $ 469.90T $ 469.90T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.07M $ 4.07M $ 4.07M All-time high: $ 0.0000009666 $ 0.0000009666 $ 0.0000009666 All-Time Low: $ 0.000000000527740699 $ 0.000000000527740699 $ 0.000000000527740699 Nåværende pris: $ 0.00000000407 $ 0.00000000407 $ 0.00000000407 Lær mer om Shiro Neko (SHIRO) pris

Shiro Neko (SHIRO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Shiro Neko (SHIRO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHIRO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHIRO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHIROs tokenomics, kan du utforske SHIRO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SHIRO Interessert i å legge til Shiro Neko (SHIRO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SHIRO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SHIRO på MEXC nå!

Shiro Neko (SHIRO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SHIRO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SHIRO nå!

SHIRO prisforutsigelse Vil du vite hvor SHIRO kan være på vei? Vår SHIRO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SHIRO tokenets prisforutsigelse nå!

