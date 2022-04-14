WorldShards (SHARDS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i WorldShards (SHARDS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

WorldShards (SHARDS) Informasjon WorldShards is a cross-platform F2P MMORPG with crafting & survival mechanics set in a world full of cats. Our product targets regular gamers and is built in a Web3 philosophy, with seamless onboarding, deep economy, and rich gameplay. Offisiell nettside: https://www.worldshards.online/ Teknisk dokument: https://wiki.worldshards.online/usdshards-token Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x38fd4ee2ade8b4be157dfee3d6b8979c78a56145 Kjøp SHARDS nå!

WorldShards (SHARDS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WorldShards (SHARDS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 34.11M $ 34.11M $ 34.11M All-time high: $ 0.0655 $ 0.0655 $ 0.0655 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.006821 $ 0.006821 $ 0.006821 Lær mer om WorldShards (SHARDS) pris

WorldShards (SHARDS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WorldShards (SHARDS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHARDS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHARDS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHARDSs tokenomics, kan du utforske SHARDS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SHARDS Interessert i å legge til WorldShards (SHARDS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SHARDS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SHARDS på MEXC nå!

WorldShards (SHARDS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SHARDS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SHARDS nå!

SHARDS prisforutsigelse Vil du vite hvor SHARDS kan være på vei? Vår SHARDS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SHARDS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!