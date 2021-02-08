Hva er SafePal (SFP)

"Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets. Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in."

SafePal er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SafePal investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk SFP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om SafePal på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SafePal kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SafePal Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SafePal (SFP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SafePal (SFP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SafePal.

Sjekk SafePalprisprognosen nå!

SafePal (SFP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SafePal (SFP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SFP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SafePal (SFP)

Leter du etter hvordan du kjøperSafePal? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SafePal på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SFP til lokale valutaer

Prøv konverting

SafePal Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SafePal, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om SafePal Hvor mye er SafePal (SFP) verdt i dag? Live SFP prisen i USD er 0.4724 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SFP-til-USD-pris? $ 0.4724 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SFP til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for SafePal? Markedsverdien for SFP er $ 236.20M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SFP? Den sirkulerende forsyningen av SFP er 500.00M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSFP ? SFP oppnådde en ATH-pris på 4.38887661 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SFP? SFP så en ATL-pris på 0.26738803809584405 USD . Hva er handelsvolumet til SFP? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SFP er $ 834.81K USD . Vil SFP gå høyere i år? SFP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SFP prisprognosen for en mer grundig analyse.

SafePal (SFP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?