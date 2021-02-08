Dagens SafePal livepris er 0.4724 USD. Spor prisoppdateringer for SFP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SFP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SafePal livepris er 0.4724 USD. Spor prisoppdateringer for SFP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SFP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SafePal Logo

SafePal Pris(SFP)

1 SFP til USD livepris:

$0.4724
-0.31%1D
USD
SafePal (SFP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:53:06 (UTC+8)

SafePal (SFP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.4699
24 timer lav
$ 0.519
24 timer høy

$ 0.4699
$ 0.519
$ 4.38887661
$ 0.26738803809584405
-0.43%

-0.31%

-1.09%

-1.09%

SafePal (SFP) sanntidsprisen er $ 0.4724. I løpet av de siste 24 timene har SFP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.4699 og et toppnivå på $ 0.519, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SFP er $ 4.38887661, mens den rekordlave prisen er $ 0.26738803809584405.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SFP endret seg med -0.43% i løpet av den siste timen, -0.31% over 24 timer og -1.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SafePal (SFP) Markedsinformasjon

No.197

$ 236.20M
$ 834.81K
$ 236.20M
500.00M
500,000,000
500,000,000
100.00%

2021-02-08 00:00:00

BSC

Nåværende markedsverdi på SafePal er $ 236.20M, med et 24-timers handelsvolum på $ 834.81K. Den sirkulerende forsyningen på SFP er 500.00M, med en total tilgang på 500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 236.20M.

SafePal (SFP) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SafePal for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001469-0.31%
30 dager$ +0.0006+0.12%
60 dager$ -0.0634-11.84%
90 dager$ -0.0215-4.36%
SafePal Prisendring i dag

I dag registrerte SFP en endring på $ -0.001469 (-0.31%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SafePal 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0006 (+0.12%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SafePal 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SFP en endring på $ -0.0634 (-11.84%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SafePal 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0215-4.36% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SafePal (SFP)?

Sjekk ut SafePal Prishistorikk-siden nå.

Hva er SafePal (SFP)

"Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets. Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in."

SafePal er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SafePal investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SFP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om SafePal på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SafePal kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SafePal Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SafePal (SFP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SafePal (SFP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SafePal.

Sjekk SafePalprisprognosen nå!

SafePal (SFP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SafePal (SFP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SFP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SafePal (SFP)

Leter du etter hvordan du kjøperSafePal? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SafePal på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SFP til lokale valutaer

1 SafePal(SFP) til VND
12,431.206
1 SafePal(SFP) til AUD
A$0.713324
1 SafePal(SFP) til GBP
0.349576
1 SafePal(SFP) til EUR
0.40154
1 SafePal(SFP) til USD
$0.4724
1 SafePal(SFP) til MYR
RM1.98408
1 SafePal(SFP) til TRY
19.543188
1 SafePal(SFP) til JPY
¥69.4428
1 SafePal(SFP) til ARS
ARS$696.752208
1 SafePal(SFP) til RUB
39.4454
1 SafePal(SFP) til INR
41.613716
1 SafePal(SFP) til IDR
Rp7,873.330184
1 SafePal(SFP) til KRW
659.772736
1 SafePal(SFP) til PHP
26.964592
1 SafePal(SFP) til EGP
￡E.22.74606
1 SafePal(SFP) til BRL
R$2.513168
1 SafePal(SFP) til CAD
C$0.647188
1 SafePal(SFP) til BDT
57.509976
1 SafePal(SFP) til NGN
706.124624
1 SafePal(SFP) til COP
$1,845.3125
1 SafePal(SFP) til ZAR
R.8.19614
1 SafePal(SFP) til UAH
19.519568
1 SafePal(SFP) til TZS
T.Sh.1,169.303376
1 SafePal(SFP) til VES
Bs77.0012
1 SafePal(SFP) til CLP
$451.142
1 SafePal(SFP) til PKR
Rs134.086016
1 SafePal(SFP) til KZT
255.762084
1 SafePal(SFP) til THB
฿15.041216
1 SafePal(SFP) til TWD
NT$14.280652
1 SafePal(SFP) til AED
د.إ1.733708
1 SafePal(SFP) til CHF
Fr0.373196
1 SafePal(SFP) til HKD
HK$3.670548
1 SafePal(SFP) til AMD
֏180.78748
1 SafePal(SFP) til MAD
.د.م4.261048
1 SafePal(SFP) til MXN
$8.696884
1 SafePal(SFP) til SAR
ريال1.7715
1 SafePal(SFP) til ETB
Br67.822468
1 SafePal(SFP) til KES
KSh61.024632
1 SafePal(SFP) til JOD
د.أ0.3349316
1 SafePal(SFP) til PLN
1.710088
1 SafePal(SFP) til RON
лв2.040768
1 SafePal(SFP) til SEK
kr4.445284
1 SafePal(SFP) til BGN
лв0.784184
1 SafePal(SFP) til HUF
Ft157.09662
1 SafePal(SFP) til CZK
9.764508
1 SafePal(SFP) til KWD
د.ك0.144082
1 SafePal(SFP) til ILS
1.573092
1 SafePal(SFP) til BOB
Bs3.264284
1 SafePal(SFP) til AZN
0.80308
1 SafePal(SFP) til TJS
SM4.421664
1 SafePal(SFP) til GEL
1.27548
1 SafePal(SFP) til AOA
Kz430.625668
1 SafePal(SFP) til BHD
.د.ب0.1780948
1 SafePal(SFP) til BMD
$0.4724
1 SafePal(SFP) til DKK
kr2.99974
1 SafePal(SFP) til HNL
L12.381604
1 SafePal(SFP) til MUR
21.418616
1 SafePal(SFP) til NAD
$8.19614
1 SafePal(SFP) til NOK
kr4.695656
1 SafePal(SFP) til NZD
$0.80308
1 SafePal(SFP) til PAB
B/.0.4724
1 SafePal(SFP) til PGK
K1.974632
1 SafePal(SFP) til QAR
ر.ق1.714812
1 SafePal(SFP) til RSD
дин.47.126624
1 SafePal(SFP) til UZS
soʻm5,832.094508
1 SafePal(SFP) til ALL
L38.954104
1 SafePal(SFP) til ANG
ƒ0.845596
1 SafePal(SFP) til AWG
ƒ0.85032
1 SafePal(SFP) til BBD
$0.9448
1 SafePal(SFP) til BAM
KM0.784184
1 SafePal(SFP) til BIF
Fr1,410.114
1 SafePal(SFP) til BND
$0.604672
1 SafePal(SFP) til BSD
$0.4724
1 SafePal(SFP) til JMD
$75.777684
1 SafePal(SFP) til KHR
1,897.186744
1 SafePal(SFP) til KMF
Fr197.4632
1 SafePal(SFP) til LAK
10,269.565012
1 SafePal(SFP) til LKR
Rs142.891552
1 SafePal(SFP) til MDL
L7.7946
1 SafePal(SFP) til MGA
Ar2,090.261348
1 SafePal(SFP) til MOP
P3.783924
1 SafePal(SFP) til MVR
7.22772
1 SafePal(SFP) til MWK
MK820.138364
1 SafePal(SFP) til MZN
MT30.18636
1 SafePal(SFP) til NPR
Rs66.570608
1 SafePal(SFP) til PYG
3,373.8808
1 SafePal(SFP) til RWF
Fr684.5076
1 SafePal(SFP) til SBD
$3.87368
1 SafePal(SFP) til SCR
7.189928
1 SafePal(SFP) til SRD
$17.993716
1 SafePal(SFP) til SVC
$4.1335
1 SafePal(SFP) til SZL
L8.19614
1 SafePal(SFP) til TMT
m1.6534
1 SafePal(SFP) til TND
د.ت1.374684
1 SafePal(SFP) til TTD
$3.198148
1 SafePal(SFP) til UGX
Sh1,657.1792
1 SafePal(SFP) til XAF
Fr263.5992
1 SafePal(SFP) til XCD
$1.27548
1 SafePal(SFP) til XOF
Fr263.5992
1 SafePal(SFP) til XPF
Fr47.7124
1 SafePal(SFP) til BWP
P6.292368
1 SafePal(SFP) til BZD
$0.949524
1 SafePal(SFP) til CVE
$44.301672
1 SafePal(SFP) til DJF
Fr84.0872
1 SafePal(SFP) til DOP
$29.298248
1 SafePal(SFP) til DZD
د.ج61.213592
1 SafePal(SFP) til FJD
$1.0629
1 SafePal(SFP) til GNF
Fr4,107.518
1 SafePal(SFP) til GTQ
Q3.618584
1 SafePal(SFP) til GYD
$98.868596
1 SafePal(SFP) til ISK
kr57.1604

SafePal Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SafePal, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell SafePal nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om SafePal

Hvor mye er SafePal (SFP) verdt i dag?
Live SFP prisen i USD er 0.4724 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SFP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SFP til USD er $ 0.4724. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SafePal?
Markedsverdien for SFP er $ 236.20M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SFP?
Den sirkulerende forsyningen av SFP er 500.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSFP ?
SFP oppnådde en ATH-pris på 4.38887661 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SFP?
SFP så en ATL-pris på 0.26738803809584405 USD.
Hva er handelsvolumet til SFP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SFP er $ 834.81K USD.
Vil SFP gå høyere i år?
SFP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SFP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:53:06 (UTC+8)

SafePal (SFP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

