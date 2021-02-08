SafePal (SFP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SafePal (SFP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SafePal (SFP) Informasjon "Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets. Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in." Offisiell nettside: https://www.safepal.com Teknisk dokument: https://www.safepal.com/pub/SFP_Whitepaper.pdf?a=5 Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xd41fdb03ba84762dd66a0af1a6c8540ff1ba5dfb Kjøp SFP nå!

SafePal (SFP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SafePal (SFP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 242.25M $ 242.25M $ 242.25M Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 242.25M $ 242.25M $ 242.25M All-time high: $ 4.487 $ 4.487 $ 4.487 All-Time Low: $ 0.26738803809584405 $ 0.26738803809584405 $ 0.26738803809584405 Nåværende pris: $ 0.4845 $ 0.4845 $ 0.4845 Lær mer om SafePal (SFP) pris

SafePal (SFP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SafePal (SFP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SFP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SFP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SFPs tokenomics, kan du utforske SFP tokenets livepris!

SafePal (SFP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SFP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SFP nå!

