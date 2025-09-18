Dagens SongbirdFinanceToken livepris er 191.82 USD. Spor prisoppdateringer for SFIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SFIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SongbirdFinanceToken livepris er 191.82 USD. Spor prisoppdateringer for SFIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SFIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SongbirdFinanceToken Logo

SongbirdFinanceToken Pris(SFIN)

1 SFIN til USD livepris:

-0.97%1D
USD
SongbirdFinanceToken (SFIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:09:39 (UTC+8)

SongbirdFinanceToken (SFIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.01%

-0.97%

-3.11%

-3.11%

SongbirdFinanceToken (SFIN) sanntidsprisen er $ 191.82. I løpet av de siste 24 timene har SFIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 191.37 og et toppnivå på $ 205.92, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SFIN er $ 994.457762214083, mens den rekordlave prisen er $ 99.75607582034051.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SFIN endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -0.97% over 24 timer og -3.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SongbirdFinanceToken (SFIN) Markedsinformasjon

No.7304

0.00%

SGB

Nåværende markedsverdi på SongbirdFinanceToken er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 36.05K. Den sirkulerende forsyningen på SFIN er 0.00, med en total tilgang på 10999.999976432919. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.11M.

SongbirdFinanceToken (SFIN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SongbirdFinanceToken for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -1.8789-0.97%
30 dager$ -41.16-17.67%
60 dager$ -81.11-29.72%
90 dager$ -103.33-35.01%
SongbirdFinanceToken Prisendring i dag

I dag registrerte SFIN en endring på $ -1.8789 (-0.97%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SongbirdFinanceToken 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -41.16 (-17.67%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SongbirdFinanceToken 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SFIN en endring på $ -81.11 (-29.72%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SongbirdFinanceToken 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -103.33-35.01% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SongbirdFinanceToken (SFIN)?

Sjekk ut SongbirdFinanceToken Prishistorikk-siden nå.

Hva er SongbirdFinanceToken (SFIN)

Songbird Finance Token (SFIN) is the ecosystem's primary governance and rewards token. It has a primary focus on governing rates across the entire ecosystem and maintains a higher authority in swaying the outcome of various forms of governance proposals in the ecosystem with a 10,000/1 voting power over EXFI.

SongbirdFinanceToken er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SongbirdFinanceToken investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SFIN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om SongbirdFinanceToken på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SongbirdFinanceToken kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SongbirdFinanceToken Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SongbirdFinanceToken (SFIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SongbirdFinanceToken (SFIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SongbirdFinanceToken.

Sjekk SongbirdFinanceTokenprisprognosen nå!

SongbirdFinanceToken (SFIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SongbirdFinanceToken (SFIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SFIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SongbirdFinanceToken (SFIN)

Leter du etter hvordan du kjøperSongbirdFinanceToken? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SongbirdFinanceToken på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SFIN til lokale valutaer

SongbirdFinanceToken Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SongbirdFinanceToken, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell SongbirdFinanceToken nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om SongbirdFinanceToken

Hvor mye er SongbirdFinanceToken (SFIN) verdt i dag?
Live SFIN prisen i USD er 191.82 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SFIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SFIN til USD er $ 191.82. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SongbirdFinanceToken?
Markedsverdien for SFIN er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SFIN?
Den sirkulerende forsyningen av SFIN er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSFIN ?
SFIN oppnådde en ATH-pris på 994.457762214083 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SFIN?
SFIN så en ATL-pris på 99.75607582034051 USD.
Hva er handelsvolumet til SFIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SFIN er $ 36.05K USD.
Vil SFIN gå høyere i år?
SFIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SFIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:09:39 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

