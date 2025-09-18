Dagens Seraph livepris er 0.21222 USD. Spor prisoppdateringer for SERAPH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SERAPH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Seraph livepris er 0.21222 USD. Spor prisoppdateringer for SERAPH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SERAPH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SERAPH

SERAPH Prisinformasjon

SERAPH teknisk dokument

SERAPH Offisiell nettside

SERAPH tokenomics

SERAPH Prisprognose

SERAPH-historikk

SERAPH Kjøpeguide

SERAPH-til-fiat-valutakonverter

Seraph Pris(SERAPH)

1 SERAPH til USD livepris:

$0.21222
+0.58%1D
USD
Seraph (SERAPH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:52:51 (UTC+8)

Seraph (SERAPH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.20303
24 timer lav
$ 0.23288
24 timer høy

$ 0.8063450887852465
$ 0.07935636269423295
+0.35%

+0.58%

-14.01%

-14.01%

Seraph (SERAPH) sanntidsprisen er $ 0.21222. I løpet av de siste 24 timene har SERAPH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.20303 og et toppnivå på $ 0.23288, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SERAPH er $ 0.8063450887852465, mens den rekordlave prisen er $ 0.07935636269423295.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SERAPH endret seg med +0.35% i løpet av den siste timen, +0.58% over 24 timer og -14.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Seraph (SERAPH) Markedsinformasjon

No.526

$ 59.09M
$ 216.49K
$ 212.22M
278.43M
1,000,000,000
1,000,000,000
27.84%

BSC

Nåværende markedsverdi på Seraph er $ 59.09M, med et 24-timers handelsvolum på $ 216.49K. Den sirkulerende forsyningen på SERAPH er 278.43M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 212.22M.

Seraph (SERAPH) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Seraph for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0012238+0.58%
30 dager$ +0.04791+29.15%
60 dager$ +0.06156+40.86%
90 dager$ +0.0265+14.26%
Seraph Prisendring i dag

I dag registrerte SERAPH en endring på $ +0.0012238 (+0.58%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Seraph 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.04791 (+29.15%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Seraph 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SERAPH en endring på $ +0.06156 (+40.86%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Seraph 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0265+14.26% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Seraph (SERAPH)?

Sjekk ut Seraph Prishistorikk-siden nå.

Hva er Seraph (SERAPH)

Seraph is a next-gen AAA loot game developed by Seraph Studio, available on both PC and mobile platforms, and Seraph immerses players in a dark fantasy world, seamlessly blending classic loot mechanics with advanced features such as AI companions, MMO elements, and a player-driven marketplace.

Seraph er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Seraph investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SERAPH Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Seraph på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Seraph kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Seraph Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Seraph (SERAPH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Seraph (SERAPH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Seraph.

Sjekk Seraphprisprognosen nå!

Seraph (SERAPH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Seraph (SERAPH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SERAPH tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Seraph (SERAPH)

Leter du etter hvordan du kjøperSeraph? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Seraph på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SERAPH til lokale valutaer

Seraph Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Seraph, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Seraph nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Seraph

Hvor mye er Seraph (SERAPH) verdt i dag?
Live SERAPH prisen i USD er 0.21222 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SERAPH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SERAPH til USD er $ 0.21222. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Seraph?
Markedsverdien for SERAPH er $ 59.09M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SERAPH?
Den sirkulerende forsyningen av SERAPH er 278.43M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSERAPH ?
SERAPH oppnådde en ATH-pris på 0.8063450887852465 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SERAPH?
SERAPH så en ATL-pris på 0.07935636269423295 USD.
Hva er handelsvolumet til SERAPH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SERAPH er $ 216.49K USD.
Vil SERAPH gå høyere i år?
SERAPH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SERAPH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:52:51 (UTC+8)

Seraph (SERAPH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

