Dagens SEDA livepris er 0.03945 USD. Spor prisoppdateringer for SEDA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SEDA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SEDA

SEDA Prisinformasjon

SEDA teknisk dokument

SEDA Offisiell nettside

SEDA tokenomics

SEDA Prisprognose

SEDA-historikk

SEDA Kjøpeguide

SEDA-til-fiat-valutakonverter

SEDA Pris(SEDA)

1 SEDA til USD livepris:

$0.03945
-0.55%1D
USD
SEDA (SEDA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:09:04 (UTC+8)

SEDA (SEDA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03944
24 timer lav
$ 0.04004
24 timer høy

$ 0.03944
$ 0.04004
$ 423.6508177678019
$ 0.02137232710306968
-0.16%

-0.54%

-5.47%

-5.47%

SEDA (SEDA) sanntidsprisen er $ 0.03945. I løpet av de siste 24 timene har SEDA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03944 og et toppnivå på $ 0.04004, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SEDA er $ 423.6508177678019, mens den rekordlave prisen er $ 0.02137232710306968.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SEDA endret seg med -0.16% i løpet av den siste timen, -0.54% over 24 timer og -5.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SEDA (SEDA) Markedsinformasjon

No.3999

$ 0.00
$ 257.84K
$ 39.88M
0.00
--
1,011,024,241.2112929
SEDA

Nåværende markedsverdi på SEDA er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 257.84K. Den sirkulerende forsyningen på SEDA er 0.00, med en total tilgang på 1011024241.2112929. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 39.88M.

SEDA (SEDA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SEDA for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0002182-0.54%
30 dager$ -0.02393-37.76%
60 dager$ -0.02551-39.28%
90 dager$ +0.0058+17.23%
SEDA Prisendring i dag

I dag registrerte SEDA en endring på $ -0.0002182 (-0.54%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SEDA 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.02393 (-37.76%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SEDA 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SEDA en endring på $ -0.02551 (-39.28%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SEDA 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0058+17.23% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SEDA (SEDA)?

Sjekk ut SEDA Prishistorikk-siden nå.

Hva er SEDA (SEDA)

SEDA is a standard for modular data transport and querying. Any data type, for all networks.

SEDA er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SEDA investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SEDA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om SEDA på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SEDA kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SEDA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SEDA (SEDA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SEDA (SEDA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SEDA.

Sjekk SEDAprisprognosen nå!

SEDA (SEDA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SEDA (SEDA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SEDA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SEDA (SEDA)

Leter du etter hvordan du kjøperSEDA? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SEDA på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp.

SEDA til lokale valutaer

1 SEDA(SEDA) til VND
1,038.12675
1 SEDA(SEDA) til AUD
A$0.0595695
1 SEDA(SEDA) til GBP
0.029193
1 SEDA(SEDA) til EUR
0.0335325
1 SEDA(SEDA) til USD
$0.03945
1 SEDA(SEDA) til MYR
RM0.16569
1 SEDA(SEDA) til TRY
1.632441
1 SEDA(SEDA) til JPY
¥5.79915
1 SEDA(SEDA) til ARS
ARS$58.185594
1 SEDA(SEDA) til RUB
3.294075
1 SEDA(SEDA) til INR
3.4743615
1 SEDA(SEDA) til IDR
Rp657.499737
1 SEDA(SEDA) til KRW
55.097448
1 SEDA(SEDA) til PHP
2.250228
1 SEDA(SEDA) til EGP
￡E.1.9003065
1 SEDA(SEDA) til BRL
R$0.209874
1 SEDA(SEDA) til CAD
C$0.0540465
1 SEDA(SEDA) til BDT
4.802643
1 SEDA(SEDA) til NGN
58.968282
1 SEDA(SEDA) til COP
$152.906622
1 SEDA(SEDA) til ZAR
R.0.683274
1 SEDA(SEDA) til UAH
1.630074
1 SEDA(SEDA) til TZS
T.Sh.97.648218
1 SEDA(SEDA) til VES
Bs6.43035
1 SEDA(SEDA) til CLP
$37.67475
1 SEDA(SEDA) til PKR
Rs11.197488
1 SEDA(SEDA) til KZT
21.3586245
1 SEDA(SEDA) til THB
฿1.2549045
1 SEDA(SEDA) til TWD
NT$1.1925735
1 SEDA(SEDA) til AED
د.إ0.1447815
1 SEDA(SEDA) til CHF
Fr0.0311655
1 SEDA(SEDA) til HKD
HK$0.3065265
1 SEDA(SEDA) til AMD
֏15.097515
1 SEDA(SEDA) til MAD
.د.م0.355839
1 SEDA(SEDA) til MXN
$0.725091
1 SEDA(SEDA) til SAR
ريال0.1479375
1 SEDA(SEDA) til ETB
Br5.6638365
1 SEDA(SEDA) til KES
KSh5.096151
1 SEDA(SEDA) til JOD
د.أ0.02797005
1 SEDA(SEDA) til PLN
0.142809
1 SEDA(SEDA) til RON
лв0.1700295
1 SEDA(SEDA) til SEK
kr0.3712245
1 SEDA(SEDA) til BGN
лв0.065487
1 SEDA(SEDA) til HUF
Ft13.1104185
1 SEDA(SEDA) til CZK
0.8154315
1 SEDA(SEDA) til KWD
د.ك0.01203225
1 SEDA(SEDA) til ILS
0.1313685
1 SEDA(SEDA) til BOB
Bs0.2725995
1 SEDA(SEDA) til AZN
0.067065
1 SEDA(SEDA) til TJS
SM0.369252
1 SEDA(SEDA) til GEL
0.106515
1 SEDA(SEDA) til AOA
Kz35.9614365
1 SEDA(SEDA) til BHD
.د.ب0.01487265
1 SEDA(SEDA) til BMD
$0.03945
1 SEDA(SEDA) til DKK
kr0.2505075
1 SEDA(SEDA) til HNL
L1.0339845
1 SEDA(SEDA) til MUR
1.788663
1 SEDA(SEDA) til NAD
$0.6844575
1 SEDA(SEDA) til NOK
kr0.392133
1 SEDA(SEDA) til NZD
$0.067065
1 SEDA(SEDA) til PAB
B/.0.03945
1 SEDA(SEDA) til PGK
K0.164901
1 SEDA(SEDA) til QAR
ر.ق0.1432035
1 SEDA(SEDA) til RSD
дин.3.9335595
1 SEDA(SEDA) til UZS
soʻm487.0366815
1 SEDA(SEDA) til ALL
L3.253047
1 SEDA(SEDA) til ANG
ƒ0.0706155
1 SEDA(SEDA) til AWG
ƒ0.07101
1 SEDA(SEDA) til BBD
$0.0789
1 SEDA(SEDA) til BAM
KM0.065487
1 SEDA(SEDA) til BIF
Fr117.75825
1 SEDA(SEDA) til BND
$0.050496
1 SEDA(SEDA) til BSD
$0.03945
1 SEDA(SEDA) til JMD
$6.3281745
1 SEDA(SEDA) til KHR
158.433567
1 SEDA(SEDA) til KMF
Fr16.4901
1 SEDA(SEDA) til LAK
857.6086785
1 SEDA(SEDA) til LKR
Rs11.932836
1 SEDA(SEDA) til MDL
L0.650925
1 SEDA(SEDA) til MGA
Ar174.5571765
1 SEDA(SEDA) til MOP
P0.3159945
1 SEDA(SEDA) til MVR
0.603585
1 SEDA(SEDA) til MWK
MK68.4895395
1 SEDA(SEDA) til MZN
MT2.520855
1 SEDA(SEDA) til NPR
Rs5.559294
1 SEDA(SEDA) til PYG
281.7519
1 SEDA(SEDA) til RWF
Fr57.16305
1 SEDA(SEDA) til SBD
$0.32349
1 SEDA(SEDA) til SCR
0.5653185
1 SEDA(SEDA) til SRD
$1.5026505
1 SEDA(SEDA) til SVC
$0.3451875
1 SEDA(SEDA) til SZL
L0.6844575
1 SEDA(SEDA) til TMT
m0.138075
1 SEDA(SEDA) til TND
د.ت0.1147995
1 SEDA(SEDA) til TTD
$0.2670765
1 SEDA(SEDA) til UGX
Sh138.3906
1 SEDA(SEDA) til XAF
Fr22.0131
1 SEDA(SEDA) til XCD
$0.106515
1 SEDA(SEDA) til XOF
Fr22.0131
1 SEDA(SEDA) til XPF
Fr3.98445
1 SEDA(SEDA) til BWP
P0.525474
1 SEDA(SEDA) til BZD
$0.0792945
1 SEDA(SEDA) til CVE
$3.699621
1 SEDA(SEDA) til DJF
Fr6.98265
1 SEDA(SEDA) til DOP
$2.446689
1 SEDA(SEDA) til DZD
د.ج5.1107475
1 SEDA(SEDA) til FJD
$0.0887625
1 SEDA(SEDA) til GNF
Fr343.01775
1 SEDA(SEDA) til GTQ
Q0.302187
1 SEDA(SEDA) til GYD
$8.2564905
1 SEDA(SEDA) til ISK
kr4.77345

SEDA Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SEDA, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell SEDA nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om SEDA

Hvor mye er SEDA (SEDA) verdt i dag?
Live SEDA prisen i USD er 0.03945 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SEDA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SEDA til USD er $ 0.03945. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SEDA?
Markedsverdien for SEDA er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SEDA?
Den sirkulerende forsyningen av SEDA er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSEDA ?
SEDA oppnådde en ATH-pris på 423.6508177678019 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SEDA?
SEDA så en ATL-pris på 0.02137232710306968 USD.
Hva er handelsvolumet til SEDA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SEDA er $ 257.84K USD.
Vil SEDA gå høyere i år?
SEDA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SEDA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:09:04 (UTC+8)

SEDA (SEDA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

SEDA-til-USD-kalkulator

Beløp

SEDA
SEDA
USD
USD

1 SEDA = 0.03945 USD

Handle SEDA

SEDAUSDT
$0.03945
$0.03945$0.03945
-0.54%

