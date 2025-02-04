SEDA

SEDA is a standard for modular data transport and querying. Any data type, for all networks.

NavnSEDA

RangeringNo.3755

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning0

Maksimal forsyning

Total forsyning1,011,604,101.404562

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high423.6508177678019,2025-02-04

Laveste pris0.02137232710306968,2025-04-09

Offentlig blokkjedeSEDA

IntroduksjonSEDA is a standard for modular data transport and querying. Any data type, for all networks.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
Søk
Favoritter
SEDA/USDT
SEDA
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (SEDA)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Info
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
SEDA/USDT
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (SEDA)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Ordrebok
Markedshandler
Info
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
Loading...