Shieldeum (SDM) Informasjon Secure Computing Power for 440 million Crypto Users by AI Powered Decentralized Physical Infrastructure network. Offisiell nettside: https://shieldeum.net/ Teknisk dokument: https://docs.shieldeum.net/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x516f8a1fB458EBdcFd0F544fF85c69C1c0Ebc31d Kjøp SDM nå!

Shieldeum (SDM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Shieldeum (SDM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 666.07K $ 666.07K $ 666.07K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 293.94M $ 293.94M $ 293.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M All-time high: $ 0.245913 $ 0.245913 $ 0.245913 All-Time Low: $ 0.002220668221019939 $ 0.002220668221019939 $ 0.002220668221019939 Nåværende pris: $ 0.002266 $ 0.002266 $ 0.002266 Lær mer om Shieldeum (SDM) pris

Shieldeum (SDM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Shieldeum (SDM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SDM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SDM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SDMs tokenomics, kan du utforske SDM tokenets livepris!

Shieldeum (SDM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SDM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SDM nå!

SDM prisforutsigelse Vil du vite hvor SDM kan være på vei? Vår SDM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SDM tokenets prisforutsigelse nå!

