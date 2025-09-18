Dagens SmarDex livepris er 0.004554 USD. Spor prisoppdateringer for SDEX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SDEX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SmarDex livepris er 0.004554 USD. Spor prisoppdateringer for SDEX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SDEX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SmarDex Pris(SDEX)

$0.004553
-1.49%1D
SmarDex (SDEX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:37:09 (UTC+8)

SmarDex (SDEX) Prisinformasjon (USD)

$ 0.004539
$ 0.004628
$ 0.004539
$ 0.004628
$ 0.026128646698240266
$ 0.002610586990749239
-0.20%

-1.49%

+3.38%

+3.38%

SmarDex (SDEX) sanntidsprisen er $ 0.004554. I løpet av de siste 24 timene har SDEX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.004539 og et toppnivå på $ 0.004628, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SDEX er $ 0.026128646698240266, mens den rekordlave prisen er $ 0.002610586990749239.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SDEX endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, -1.49% over 24 timer og +3.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SmarDex (SDEX) Markedsinformasjon

No.654

$ 42.22M
$ 164.40K
$ 45.54M
9.27B
10,000,000,000
10,000,000,000
92.69%

ETH

Nåværende markedsverdi på SmarDex er $ 42.22M, med et 24-timers handelsvolum på $ 164.40K. Den sirkulerende forsyningen på SDEX er 9.27B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 45.54M.

SmarDex (SDEX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SmarDex for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00006887-1.49%
30 dager$ +0.000249+5.78%
60 dager$ -0.000273-5.66%
90 dager$ -0.000183-3.87%
SmarDex Prisendring i dag

I dag registrerte SDEX en endring på $ -0.00006887 (-1.49%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SmarDex 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000249 (+5.78%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SmarDex 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SDEX en endring på $ -0.000273 (-5.66%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SmarDex 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000183-3.87% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SmarDex (SDEX)?

Sjekk ut SmarDex Prishistorikk-siden nå.

Hva er SmarDex (SDEX)

SMARDEX is revolutionizing the DeFi space by tackling the persistent issue of impermanent loss. Our groundbreaking technology allows liquidity providers to earn smart returns, while giving users access to the best opportunities in the market.

SmarDex er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SmarDex investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SDEX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om SmarDex på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SmarDex kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SmarDex Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SmarDex (SDEX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SmarDex (SDEX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SmarDex.

Sjekk SmarDexprisprognosen nå!

SmarDex (SDEX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SmarDex (SDEX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SDEX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SmarDex (SDEX)

Leter du etter hvordan du kjøperSmarDex? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SmarDex på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SDEX til lokale valutaer

SmarDex Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SmarDex, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell SmarDex nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om SmarDex

Hvor mye er SmarDex (SDEX) verdt i dag?
Live SDEX prisen i USD er 0.004554 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SDEX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SDEX til USD er $ 0.004554. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SmarDex?
Markedsverdien for SDEX er $ 42.22M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SDEX?
Den sirkulerende forsyningen av SDEX er 9.27B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSDEX ?
SDEX oppnådde en ATH-pris på 0.026128646698240266 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SDEX?
SDEX så en ATL-pris på 0.002610586990749239 USD.
Hva er handelsvolumet til SDEX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SDEX er $ 164.40K USD.
Vil SDEX gå høyere i år?
SDEX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SDEX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:37:09 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

