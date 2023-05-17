SDEX

SMARDEX is revolutionizing the DeFi space by tackling the persistent issue of impermanent loss. Our groundbreaking technology allows liquidity providers to earn smart returns, while giving users access to the best opportunities in the market.

RangeringNo.658

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.01%

Opplagsforsyning9,282,795,082.531681

Maksimal forsyning10,000,000,000

Total forsyning10,000,000,000

Opplagsforsyning0.9282%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.026128646698240266,2024-03-11

Laveste pris0.002610586990749239,2023-05-17

Offentlig blokkjedeETH

