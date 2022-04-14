SmarDex (SDEX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SmarDex (SDEX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SmarDex (SDEX) Informasjon SMARDEX is revolutionizing the DeFi space by tackling the persistent issue of impermanent loss. Our groundbreaking technology allows liquidity providers to earn smart returns, while giving users access to the best opportunities in the market. Offisiell nettside: https://smardex.io Teknisk dokument: https://www.academia.edu/98332701/The_SMARDEX_Protocol_A_Novel_Solution_to_Impermanent_Loss_in_Decentralized_Finance Blokkutforsker: https://solscan.io/token/9dzSzFvPsKDoY2gdWErsuz2H1o4tbzvgBhrNZ9cvkD2j Kjøp SDEX nå!

SmarDex (SDEX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SmarDex (SDEX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 41.50M $ 41.50M $ 41.50M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 9.27B $ 9.27B $ 9.27B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 44.76M $ 44.76M $ 44.76M All-time high: $ 0.026941 $ 0.026941 $ 0.026941 All-Time Low: $ 0.002610586990749239 $ 0.002610586990749239 $ 0.002610586990749239 Nåværende pris: $ 0.004476 $ 0.004476 $ 0.004476 Lær mer om SmarDex (SDEX) pris

SmarDex (SDEX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SmarDex (SDEX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SDEX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SDEX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SDEXs tokenomics, kan du utforske SDEX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SDEX Interessert i å legge til SmarDex (SDEX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SDEX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SDEX på MEXC nå!

SmarDex (SDEX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SDEX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SDEX nå!

SDEX prisforutsigelse Vil du vite hvor SDEX kan være på vei? Vår SDEX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SDEX tokenets prisforutsigelse nå!

