Stader (SD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Stader (SD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Stader (SD) Informasjon Stader is a prominent non-custodial multi-chain liquid staking platform that simplifies the discovery & utilization of liquid staking solutions across various Proof-of-Stake blockchains. Offisiell nettside: https://staderlabs.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x30D20208d987713f46DFD34EF128Bb16C404D10f Kjøp SD nå!

Stader (SD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Stader (SD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.94M $ 31.94M $ 31.94M Total forsyning: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Sirkulerende forsyning: $ 53.28M $ 53.28M $ 53.28M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 71.93M $ 71.93M $ 71.93M All-time high: $ 1.9186 $ 1.9186 $ 1.9186 All-Time Low: $ 0.2375986202937185 $ 0.2375986202937185 $ 0.2375986202937185 Nåværende pris: $ 0.5994 $ 0.5994 $ 0.5994 Lær mer om Stader (SD) pris

Stader (SD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Stader (SD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SDs tokenomics, kan du utforske SD tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SD Interessert i å legge til Stader (SD) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SD, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SD på MEXC nå!

Stader (SD) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SD nå!

SD prisforutsigelse Vil du vite hvor SD kan være på vei? Vår SD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SD tokenets prisforutsigelse nå!

