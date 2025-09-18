Dagens Scroll livepris er 0.3175 USD. Spor prisoppdateringer for SCR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SCR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Scroll livepris er 0.3175 USD. Spor prisoppdateringer for SCR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SCR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Scroll Logo

Scroll Pris(SCR)

1 SCR til USD livepris:

$0.3175
$0.3175$0.3175
-0.62%1D
USD
Scroll (SCR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:08:35 (UTC+8)

Scroll (SCR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.3153
$ 0.3153$ 0.3153
24 timer lav
$ 0.3349
$ 0.3349$ 0.3349
24 timer høy

$ 0.3153
$ 0.3153$ 0.3153

$ 0.3349
$ 0.3349$ 0.3349

$ 1.4486612282516773
$ 1.4486612282516773$ 1.4486612282516773

$ 0.20737186586456552
$ 0.20737186586456552$ 0.20737186586456552

-0.79%

-0.62%

-8.95%

-8.95%

Scroll (SCR) sanntidsprisen er $ 0.3175. I løpet av de siste 24 timene har SCR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.3153 og et toppnivå på $ 0.3349, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SCR er $ 1.4486612282516773, mens den rekordlave prisen er $ 0.20737186586456552.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SCR endret seg med -0.79% i løpet av den siste timen, -0.62% over 24 timer og -8.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Scroll (SCR) Markedsinformasjon

No.519

$ 60.33M
$ 60.33M$ 60.33M

$ 706.95K
$ 706.95K$ 706.95K

$ 317.50M
$ 317.50M$ 317.50M

190.00M
190.00M 190.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.00%

SCROLL

Nåværende markedsverdi på Scroll er $ 60.33M, med et 24-timers handelsvolum på $ 706.95K. Den sirkulerende forsyningen på SCR er 190.00M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 317.50M.

Scroll (SCR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Scroll for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001981-0.62%
30 dager$ -0.0661-17.24%
60 dager$ -0.0311-8.93%
90 dager$ +0.0867+37.56%
Scroll Prisendring i dag

I dag registrerte SCR en endring på $ -0.001981 (-0.62%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Scroll 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0661 (-17.24%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Scroll 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SCR en endring på $ -0.0311 (-8.93%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Scroll 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0867+37.56% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Scroll (SCR)?

Sjekk ut Scroll Prishistorikk-siden nå.

Hva er Scroll (SCR)

Scroll is a Bytecode-level compatible zkEVM Rollup.

Scroll er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Scroll investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SCR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Scroll på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Scroll kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Scroll Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Scroll (SCR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Scroll (SCR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Scroll.

Sjekk Scrollprisprognosen nå!

Scroll (SCR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Scroll (SCR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SCR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Scroll (SCR)

Leter du etter hvordan du kjøperScroll? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Scroll på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SCR til lokale valutaer

Scroll Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Scroll, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Scroll nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Scroll

Hvor mye er Scroll (SCR) verdt i dag?
Live SCR prisen i USD er 0.3175 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SCR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SCR til USD er $ 0.3175. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Scroll?
Markedsverdien for SCR er $ 60.33M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SCR?
Den sirkulerende forsyningen av SCR er 190.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSCR ?
SCR oppnådde en ATH-pris på 1.4486612282516773 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SCR?
SCR så en ATL-pris på 0.20737186586456552 USD.
Hva er handelsvolumet til SCR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SCR er $ 706.95K USD.
Vil SCR gå høyere i år?
SCR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SCR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:08:35 (UTC+8)

Scroll (SCR) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

