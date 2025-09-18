Hva er Scroll (SCR)

Scroll is a Bytecode-level compatible zkEVM Rollup.

Scroll Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Scroll (SCR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Scroll (SCR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Scroll.

Sjekk Scrollprisprognosen nå!

Scroll (SCR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Scroll (SCR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SCR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Scroll (SCR)

Leter du etter hvordan du kjøperScroll? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Scroll på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SCR til lokale valutaer

Prøv konverting

Scroll Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Scroll, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Scroll Hvor mye er Scroll (SCR) verdt i dag? Live SCR prisen i USD er 0.3175 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SCR-til-USD-pris? $ 0.3175 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SCR til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Scroll? Markedsverdien for SCR er $ 60.33M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SCR? Den sirkulerende forsyningen av SCR er 190.00M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSCR ? SCR oppnådde en ATH-pris på 1.4486612282516773 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SCR? SCR så en ATL-pris på 0.20737186586456552 USD . Hva er handelsvolumet til SCR? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SCR er $ 706.95K USD . Vil SCR gå høyere i år? SCR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SCR prisprognosen for en mer grundig analyse.

Scroll (SCR) Viktige bransjeoppdateringer

