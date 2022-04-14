Scroll (SCR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Scroll (SCR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Scroll (SCR) Informasjon Scroll is a Bytecode-level compatible zkEVM Rollup. Offisiell nettside: https://scroll.io/ Teknisk dokument: https://scroll.io/files/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://scrollscan.com/token/0xd29687c813d741e2f938f4ac377128810e217b1b Kjøp SCR nå!

Scroll (SCR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Scroll (SCR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 58.50M $ 58.50M $ 58.50M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 190.00M $ 190.00M $ 190.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 307.90M $ 307.90M $ 307.90M All-time high: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 All-Time Low: $ 0.20737186586456552 $ 0.20737186586456552 $ 0.20737186586456552 Nåværende pris: $ 0.3079 $ 0.3079 $ 0.3079 Lær mer om Scroll (SCR) pris

Scroll (SCR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Scroll (SCR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SCR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SCR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SCRs tokenomics, kan du utforske SCR tokenets livepris!

Scroll (SCR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SCR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SCR nå!

SCR prisforutsigelse Vil du vite hvor SCR kan være på vei? Vår SCR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SCR tokenets prisforutsigelse nå!

