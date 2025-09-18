Dagens Script Network livepris er 0.0004435 USD. Spor prisoppdateringer for SCPT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SCPT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Script Network livepris er 0.0004435 USD. Spor prisoppdateringer for SCPT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SCPT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SCPT

SCPT Prisinformasjon

SCPT teknisk dokument

SCPT Offisiell nettside

SCPT tokenomics

SCPT Prisprognose

SCPT-historikk

SCPT Kjøpeguide

SCPT-til-fiat-valutakonverter

SCPT Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Script Network Logo

Script Network Pris(SCPT)

1 SCPT til USD livepris:

$0.0004528
$0.0004528$0.0004528
-0.74%1D
USD
Script Network (SCPT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:52:08 (UTC+8)

Script Network (SCPT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0004347
$ 0.0004347$ 0.0004347
24 timer lav
$ 0.000489
$ 0.000489$ 0.000489
24 timer høy

$ 0.0004347
$ 0.0004347$ 0.0004347

$ 0.000489
$ 0.000489$ 0.000489

$ 0.06028412649211071
$ 0.06028412649211071$ 0.06028412649211071

$ 0.000031903065015402
$ 0.000031903065015402$ 0.000031903065015402

-2.92%

-0.74%

-8.43%

-8.43%

Script Network (SCPT) sanntidsprisen er $ 0.0004435. I løpet av de siste 24 timene har SCPT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0004347 og et toppnivå på $ 0.000489, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SCPT er $ 0.06028412649211071, mens den rekordlave prisen er $ 0.000031903065015402.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SCPT endret seg med -2.92% i løpet av den siste timen, -0.74% over 24 timer og -8.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Script Network (SCPT) Markedsinformasjon

No.2726

$ 301.94K
$ 301.94K$ 301.94K

$ 24.12K
$ 24.12K$ 24.12K

$ 443.50K
$ 443.50K$ 443.50K

680.81M
680.81M 680.81M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

68.08%

BSC

Nåværende markedsverdi på Script Network er $ 301.94K, med et 24-timers handelsvolum på $ 24.12K. Den sirkulerende forsyningen på SCPT er 680.81M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 443.50K.

Script Network (SCPT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Script Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000003376-0.74%
30 dager$ +0.0000145+3.37%
60 dager$ -0.0001563-26.06%
90 dager$ -0.0002874-39.33%
Script Network Prisendring i dag

I dag registrerte SCPT en endring på $ -0.000003376 (-0.74%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Script Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0000145 (+3.37%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Script Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SCPT en endring på $ -0.0001563 (-26.06%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Script Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0002874-39.33% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Script Network (SCPT)?

Sjekk ut Script Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Script Network (SCPT)

With television progressively turning into a cord-cutting, digital experience, Script.TV is focused on delivering a unique, industry-defining experience, using blockchain technology. Although there are multiple options to consume content globally, Script.TV is the first to bring live television to the blockchain, with on-chain rewards through NFTs, gifts, and tokens by watching content every hour.

Script Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Script Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SCPT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Script Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Script Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Script Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Script Network (SCPT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Script Network (SCPT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Script Network.

Sjekk Script Networkprisprognosen nå!

Script Network (SCPT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Script Network (SCPT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SCPT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Script Network (SCPT)

Leter du etter hvordan du kjøperScript Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Script Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SCPT til lokale valutaer

1 Script Network(SCPT) til VND
11.6707025
1 Script Network(SCPT) til AUD
A$0.000669685
1 Script Network(SCPT) til GBP
0.00032819
1 Script Network(SCPT) til EUR
0.000376975
1 Script Network(SCPT) til USD
$0.0004435
1 Script Network(SCPT) til MYR
RM0.0018627
1 Script Network(SCPT) til TRY
0.018347595
1 Script Network(SCPT) til JPY
¥0.0651945
1 Script Network(SCPT) til ARS
ARS$0.65412702
1 Script Network(SCPT) til RUB
0.03703225
1 Script Network(SCPT) til INR
0.039067915
1 Script Network(SCPT) til IDR
Rp7.39166371
1 Script Network(SCPT) til KRW
0.61940984
1 Script Network(SCPT) til PHP
0.02531498
1 Script Network(SCPT) til EGP
￡E.0.021354525
1 Script Network(SCPT) til BRL
R$0.00235942
1 Script Network(SCPT) til CAD
C$0.000607595
1 Script Network(SCPT) til BDT
0.05399169
1 Script Network(SCPT) til NGN
0.66292606
1 Script Network(SCPT) til COP
$1.732421875
1 Script Network(SCPT) til ZAR
R.0.007694725
1 Script Network(SCPT) til UAH
0.01832542
1 Script Network(SCPT) til TZS
T.Sh.1.09776894
1 Script Network(SCPT) til VES
Bs0.0722905
1 Script Network(SCPT) til CLP
$0.4235425
1 Script Network(SCPT) til PKR
Rs0.12588304
1 Script Network(SCPT) til KZT
0.240115335
1 Script Network(SCPT) til THB
฿0.01412104
1 Script Network(SCPT) til TWD
NT$0.013407005
1 Script Network(SCPT) til AED
د.إ0.001627645
1 Script Network(SCPT) til CHF
Fr0.000350365
1 Script Network(SCPT) til HKD
HK$0.003445995
1 Script Network(SCPT) til AMD
֏0.16972745
1 Script Network(SCPT) til MAD
.د.م0.00400037
1 Script Network(SCPT) til MXN
$0.008164835
1 Script Network(SCPT) til SAR
ريال0.001663125
1 Script Network(SCPT) til ETB
Br0.063673295
1 Script Network(SCPT) til KES
KSh0.05729133
1 Script Network(SCPT) til JOD
د.أ0.0003144415
1 Script Network(SCPT) til PLN
0.00160547
1 Script Network(SCPT) til RON
лв0.00191592
1 Script Network(SCPT) til SEK
kr0.004173335
1 Script Network(SCPT) til BGN
лв0.00073621
1 Script Network(SCPT) til HUF
Ft0.147485925
1 Script Network(SCPT) til CZK
0.009167145
1 Script Network(SCPT) til KWD
د.ك0.0001352675
1 Script Network(SCPT) til ILS
0.001476855
1 Script Network(SCPT) til BOB
Bs0.003064585
1 Script Network(SCPT) til AZN
0.00075395
1 Script Network(SCPT) til TJS
SM0.00415116
1 Script Network(SCPT) til GEL
0.00119745
1 Script Network(SCPT) til AOA
Kz0.404281295
1 Script Network(SCPT) til BHD
.د.ب0.0001671995
1 Script Network(SCPT) til BMD
$0.0004435
1 Script Network(SCPT) til DKK
kr0.002816225
1 Script Network(SCPT) til HNL
L0.011624135
1 Script Network(SCPT) til MUR
0.02010829
1 Script Network(SCPT) til NAD
$0.007694725
1 Script Network(SCPT) til NOK
kr0.00440839
1 Script Network(SCPT) til NZD
$0.00075395
1 Script Network(SCPT) til PAB
B/.0.0004435
1 Script Network(SCPT) til PGK
K0.00185383
1 Script Network(SCPT) til QAR
ر.ق0.001609905
1 Script Network(SCPT) til RSD
дин.0.04424356
1 Script Network(SCPT) til UZS
soʻm5.475304645
1 Script Network(SCPT) til ALL
L0.03657101
1 Script Network(SCPT) til ANG
ƒ0.000793865
1 Script Network(SCPT) til AWG
ƒ0.0007983
1 Script Network(SCPT) til BBD
$0.000887
1 Script Network(SCPT) til BAM
KM0.00073621
1 Script Network(SCPT) til BIF
Fr1.3238475
1 Script Network(SCPT) til BND
$0.00056768
1 Script Network(SCPT) til BSD
$0.0004435
1 Script Network(SCPT) til JMD
$0.071141835
1 Script Network(SCPT) til KHR
1.78112261
1 Script Network(SCPT) til KMF
Fr0.185383
1 Script Network(SCPT) til LAK
9.641304155
1 Script Network(SCPT) til LKR
Rs0.13414988
1 Script Network(SCPT) til MDL
L0.00731775
1 Script Network(SCPT) til MGA
Ar1.962385495
1 Script Network(SCPT) til MOP
P0.003552435
1 Script Network(SCPT) til MVR
0.00678555
1 Script Network(SCPT) til MWK
MK0.769964785
1 Script Network(SCPT) til MZN
MT0.02833965
1 Script Network(SCPT) til NPR
Rs0.06249802
1 Script Network(SCPT) til PYG
3.167477
1 Script Network(SCPT) til RWF
Fr0.6426315
1 Script Network(SCPT) til SBD
$0.0036367
1 Script Network(SCPT) til SCR
0.00675007
1 Script Network(SCPT) til SRD
$0.016892915
1 Script Network(SCPT) til SVC
$0.003880625
1 Script Network(SCPT) til SZL
L0.007694725
1 Script Network(SCPT) til TMT
m0.00155225
1 Script Network(SCPT) til TND
د.ت0.001290585
1 Script Network(SCPT) til TTD
$0.003002495
1 Script Network(SCPT) til UGX
Sh1.555798
1 Script Network(SCPT) til XAF
Fr0.247473
1 Script Network(SCPT) til XCD
$0.00119745
1 Script Network(SCPT) til XOF
Fr0.247473
1 Script Network(SCPT) til XPF
Fr0.0447935
1 Script Network(SCPT) til BWP
P0.00590742
1 Script Network(SCPT) til BZD
$0.000891435
1 Script Network(SCPT) til CVE
$0.04159143
1 Script Network(SCPT) til DJF
Fr0.078943
1 Script Network(SCPT) til DOP
$0.02750587
1 Script Network(SCPT) til DZD
د.ج0.05746873
1 Script Network(SCPT) til FJD
$0.000997875
1 Script Network(SCPT) til GNF
Fr3.8562325
1 Script Network(SCPT) til GTQ
Q0.00339721
1 Script Network(SCPT) til GYD
$0.092820115
1 Script Network(SCPT) til ISK
kr0.0536635

Script Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Script Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Script Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Script Network

Hvor mye er Script Network (SCPT) verdt i dag?
Live SCPT prisen i USD er 0.0004435 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SCPT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SCPT til USD er $ 0.0004435. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Script Network?
Markedsverdien for SCPT er $ 301.94K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SCPT?
Den sirkulerende forsyningen av SCPT er 680.81M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSCPT ?
SCPT oppnådde en ATH-pris på 0.06028412649211071 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SCPT?
SCPT så en ATL-pris på 0.000031903065015402 USD.
Hva er handelsvolumet til SCPT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SCPT er $ 24.12K USD.
Vil SCPT gå høyere i år?
SCPT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SCPT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:52:08 (UTC+8)

Script Network (SCPT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

SCPT-til-USD-kalkulator

Beløp

SCPT
SCPT
USD
USD

1 SCPT = 0.0004435 USD

Handle SCPT

SCPTUSDT
$0.0004528
$0.0004528$0.0004528
-0.74%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker