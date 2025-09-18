Hva er Script Network (SCPT)

With television progressively turning into a cord-cutting, digital experience, Script.TV is focused on delivering a unique, industry-defining experience, using blockchain technology. Although there are multiple options to consume content globally, Script.TV is the first to bring live television to the blockchain, with on-chain rewards through NFTs, gifts, and tokens by watching content every hour.

Folk spør også: Andre spørsmål om Script Network Hvor mye er Script Network (SCPT) verdt i dag? Live SCPT prisen i USD er 0.0004435 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SCPT-til-USD-pris? $ 0.0004435 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SCPT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Script Network? Markedsverdien for SCPT er $ 301.94K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SCPT? Den sirkulerende forsyningen av SCPT er 680.81M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSCPT ? SCPT oppnådde en ATH-pris på 0.06028412649211071 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SCPT? SCPT så en ATL-pris på 0.000031903065015402 USD . Hva er handelsvolumet til SCPT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SCPT er $ 24.12K USD . Vil SCPT gå høyere i år? SCPT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SCPT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Script Network (SCPT) Viktige bransjeoppdateringer

