Script Network (SCPT) Informasjon With television progressively turning into a cord-cutting, digital experience, Script.TV is focused on delivering a unique, industry-defining experience, using blockchain technology. Although there are multiple options to consume content globally, Script.TV is the first to bring live television to the blockchain, with on-chain rewards through NFTs, gifts, and tokens by watching content every hour. Offisiell nettside: https://token.script.tv Teknisk dokument: https://documentation.script.tv Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x0669538FcdeF9A73CD37938eBa8c79E652BB93AA Kjøp SCPT nå!

Script Network (SCPT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Script Network (SCPT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 305.68K $ 305.68K $ 305.68K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 680.81M $ 680.81M $ 680.81M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 449.00K $ 449.00K $ 449.00K All-time high: $ 0.062 $ 0.062 $ 0.062 All-Time Low: $ 0.000031903065015402 $ 0.000031903065015402 $ 0.000031903065015402 Nåværende pris: $ 0.000449 $ 0.000449 $ 0.000449 Lær mer om Script Network (SCPT) pris

Script Network (SCPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Script Network (SCPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SCPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SCPT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SCPTs tokenomics, kan du utforske SCPT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SCPT Interessert i å legge til Script Network (SCPT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SCPT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SCPT på MEXC nå!

Script Network (SCPT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SCPT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SCPT nå!

SCPT prisforutsigelse Vil du vite hvor SCPT kan være på vei? Vår SCPT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SCPT tokenets prisforutsigelse nå!

