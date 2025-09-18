Dagens Scotty Beam livepris er 0.0003601 USD. Spor prisoppdateringer for SCOTTY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SCOTTY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Scotty Beam livepris er 0.0003601 USD. Spor prisoppdateringer for SCOTTY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SCOTTY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Scotty Beam Logo

Scotty Beam Pris(SCOTTY)

1 SCOTTY til USD livepris:

-1.07%1D
USD
Scotty Beam (SCOTTY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:23:51 (UTC+8)

Scotty Beam (SCOTTY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.58%

-1.06%

+0.89%

+0.89%

Scotty Beam (SCOTTY) sanntidsprisen er $ 0.0003601. I løpet av de siste 24 timene har SCOTTY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0003597 og et toppnivå på $ 0.000365, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SCOTTY er $ 0.34423416426928055, mens den rekordlave prisen er $ 0.000265989418436096.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SCOTTY endret seg med -0.58% i løpet av den siste timen, -1.06% over 24 timer og +0.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Scotty Beam (SCOTTY) Markedsinformasjon

No.2928

61.42%

BSC

Nåværende markedsverdi på Scotty Beam er $ 165.89K, med et 24-timers handelsvolum på $ 4.91K. Den sirkulerende forsyningen på SCOTTY er 460.67M, med en total tilgang på 750000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 270.08K.

Scotty Beam (SCOTTY) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Scotty Beam for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000003895-1.06%
30 dager$ +0.0000001+0.02%
60 dager$ -0.0000145-3.88%
90 dager$ +0.0000823+29.62%
Scotty Beam Prisendring i dag

I dag registrerte SCOTTY en endring på $ -0.000003895 (-1.06%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Scotty Beam 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0000001 (+0.02%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Scotty Beam 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SCOTTY en endring på $ -0.0000145 (-3.88%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Scotty Beam 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0000823+29.62% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Scotty Beam (SCOTTY)?

Sjekk ut Scotty Beam Prishistorikk-siden nå.

Hva er Scotty Beam (SCOTTY)

Scotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage.

Scotty Beam er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Scotty Beam investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SCOTTY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Scotty Beam på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Scotty Beam kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Scotty Beam Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Scotty Beam (SCOTTY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Scotty Beam (SCOTTY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Scotty Beam.

Sjekk Scotty Beamprisprognosen nå!

Scotty Beam (SCOTTY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Scotty Beam (SCOTTY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SCOTTY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Scotty Beam (SCOTTY)

Leter du etter hvordan du kjøperScotty Beam? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Scotty Beam på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SCOTTY til lokale valutaer

Scotty Beam Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Scotty Beam, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Scotty Beam nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Scotty Beam

Hvor mye er Scotty Beam (SCOTTY) verdt i dag?
Live SCOTTY prisen i USD er 0.0003601 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SCOTTY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SCOTTY til USD er $ 0.0003601. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Scotty Beam?
Markedsverdien for SCOTTY er $ 165.89K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SCOTTY?
Den sirkulerende forsyningen av SCOTTY er 460.67M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSCOTTY ?
SCOTTY oppnådde en ATH-pris på 0.34423416426928055 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SCOTTY?
SCOTTY så en ATL-pris på 0.000265989418436096 USD.
Hva er handelsvolumet til SCOTTY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SCOTTY er $ 4.91K USD.
Vil SCOTTY gå høyere i år?
SCOTTY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SCOTTY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:23:51 (UTC+8)

Scotty Beam (SCOTTY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

