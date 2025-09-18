Hva er Scotty Beam (SCOTTY)

Scotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage.

Scotty Beam (SCOTTY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Scotty Beam (SCOTTY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SCOTTY tokenets omfattende tokenomics nå!

Scotty Beam Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Scotty Beam, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Scotty Beam Hvor mye er Scotty Beam (SCOTTY) verdt i dag? Live SCOTTY prisen i USD er 0.0003601 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SCOTTY-til-USD-pris? $ 0.0003601 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SCOTTY til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Scotty Beam? Markedsverdien for SCOTTY er $ 165.89K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SCOTTY? Den sirkulerende forsyningen av SCOTTY er 460.67M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSCOTTY ? SCOTTY oppnådde en ATH-pris på 0.34423416426928055 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SCOTTY? SCOTTY så en ATL-pris på 0.000265989418436096 USD . Hva er handelsvolumet til SCOTTY? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SCOTTY er $ 4.91K USD . Vil SCOTTY gå høyere i år? SCOTTY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SCOTTY prisprognosen for en mer grundig analyse.

Scotty Beam (SCOTTY) Viktige bransjeoppdateringer

