Scotty Beam (SCOTTY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Scotty Beam (SCOTTY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Scotty Beam (SCOTTY) Informasjon Scotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage. Offisiell nettside: https://scottybeam.io/ Teknisk dokument: https://scottybeam.io/assets/scotty-beam-pitch.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/ Kjøp SCOTTY nå!

Scotty Beam (SCOTTY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Scotty Beam (SCOTTY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 168.37K $ 168.37K $ 168.37K Total forsyning: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M Sirkulerende forsyning: $ 460.67M $ 460.67M $ 460.67M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 274.13K $ 274.13K $ 274.13K All-time high: $ 0.2485 $ 0.2485 $ 0.2485 All-Time Low: $ 0.000265989418436096 $ 0.000265989418436096 $ 0.000265989418436096 Nåværende pris: $ 0.0003655 $ 0.0003655 $ 0.0003655 Lær mer om Scotty Beam (SCOTTY) pris

Scotty Beam (SCOTTY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Scotty Beam (SCOTTY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SCOTTY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SCOTTY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SCOTTYs tokenomics, kan du utforske SCOTTY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SCOTTY Interessert i å legge til Scotty Beam (SCOTTY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SCOTTY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SCOTTY på MEXC nå!

Scotty Beam (SCOTTY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SCOTTY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SCOTTY nå!

SCOTTY prisforutsigelse Vil du vite hvor SCOTTY kan være på vei? Vår SCOTTY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SCOTTY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!