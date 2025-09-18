Dagens Scotcoin Project livepris er 0.0003592 USD. Spor prisoppdateringer for SCOT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SCOT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Scotcoin Project livepris er 0.0003592 USD. Spor prisoppdateringer for SCOT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SCOT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Scotcoin Project Logo

Scotcoin Project Pris(SCOT)

1 SCOT til USD livepris:

-0.38%1D
USD
Scotcoin Project (SCOT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:23:44 (UTC+8)

Scotcoin Project (SCOT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

0.00%

-0.38%

+2.04%

+2.04%

Scotcoin Project (SCOT) sanntidsprisen er $ 0.0003592. I løpet av de siste 24 timene har SCOT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0003592 og et toppnivå på $ 0.0003609, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SCOT er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SCOT endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.38% over 24 timer og +2.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Scotcoin Project (SCOT) Markedsinformasjon

$ 165.48K
$ 165.48K$ 165.48K

$ 89.80K
$ 89.80K$ 89.80K

250,000,000
250,000,000 250,000,000

ETH

Nåværende markedsverdi på Scotcoin Project er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 165.48K. Den sirkulerende forsyningen på SCOT er --, med en total tilgang på 250000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 89.80K.

Scotcoin Project (SCOT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Scotcoin Project for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000137-0.38%
30 dager$ +0.0000581+19.29%
60 dager$ -0.0000114-3.08%
90 dager$ -0.0018008-83.38%
Scotcoin Project Prisendring i dag

I dag registrerte SCOT en endring på $ -0.00000137 (-0.38%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Scotcoin Project 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0000581 (+19.29%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Scotcoin Project 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SCOT en endring på $ -0.0000114 (-3.08%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Scotcoin Project 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0018008-83.38% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Scotcoin Project (SCOT)?

Sjekk ut Scotcoin Project Prishistorikk-siden nå.

Hva er Scotcoin Project (SCOT)

SCOTCOIN IS AN ETHICAL CRYPTOCURRENCY. We are dedicated to using Scotcoin to deliver positive change and a fairer planet. We do this via The Scotcoin Project – a Community Interest Company (CIC).

Scotcoin Project er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Scotcoin Project investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SCOT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Scotcoin Project på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Scotcoin Project kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Scotcoin Project Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Scotcoin Project (SCOT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Scotcoin Project (SCOT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Scotcoin Project.

Sjekk Scotcoin Projectprisprognosen nå!

Scotcoin Project (SCOT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Scotcoin Project (SCOT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SCOT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Scotcoin Project (SCOT)

Leter du etter hvordan du kjøperScotcoin Project? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Scotcoin Project på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SCOT til lokale valutaer

Scotcoin Project Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Scotcoin Project, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Scotcoin Project nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Scotcoin Project

Hvor mye er Scotcoin Project (SCOT) verdt i dag?
Live SCOT prisen i USD er 0.0003592 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SCOT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SCOT til USD er $ 0.0003592. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Scotcoin Project?
Markedsverdien for SCOT er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SCOT?
Den sirkulerende forsyningen av SCOT er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSCOT ?
SCOT oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SCOT?
SCOT så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til SCOT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SCOT er $ 165.48K USD.
Vil SCOT gå høyere i år?
SCOT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SCOT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:23:44 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

