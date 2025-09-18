Hva er Scotcoin Project (SCOT)

SCOTCOIN IS AN ETHICAL CRYPTOCURRENCY. We are dedicated to using Scotcoin to deliver positive change and a fairer planet. We do this via The Scotcoin Project – a Community Interest Company (CIC).

Scotcoin Project er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Scotcoin Project investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk SCOT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Scotcoin Project på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Scotcoin Project kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Scotcoin Project Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Scotcoin Project (SCOT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Scotcoin Project (SCOT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Scotcoin Project.

Sjekk Scotcoin Projectprisprognosen nå!

Scotcoin Project (SCOT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Scotcoin Project (SCOT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SCOT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Scotcoin Project (SCOT)

Leter du etter hvordan du kjøperScotcoin Project? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Scotcoin Project på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SCOT til lokale valutaer

Prøv konverting

Scotcoin Project Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Scotcoin Project, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Scotcoin Project Hvor mye er Scotcoin Project (SCOT) verdt i dag? Live SCOT prisen i USD er 0.0003592 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SCOT-til-USD-pris? $ 0.0003592 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SCOT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Scotcoin Project? Markedsverdien for SCOT er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SCOT? Den sirkulerende forsyningen av SCOT er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSCOT ? SCOT oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SCOT? SCOT så en ATL-pris på -- USD . Hva er handelsvolumet til SCOT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SCOT er $ 165.48K USD . Vil SCOT gå høyere i år? SCOT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SCOT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Scotcoin Project (SCOT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?