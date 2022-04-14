Scotcoin Project (SCOT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Scotcoin Project (SCOT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Scotcoin Project (SCOT) Informasjon SCOTCOIN IS AN ETHICAL CRYPTOCURRENCY. We are dedicated to using Scotcoin to deliver positive change and a fairer planet. We do this via The Scotcoin Project – a Community Interest Company (CIC). Offisiell nettside: https://scotcoinproject.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x0cF7356E2d13ae2B57e77286284984A5FC8F88b3 Kjøp SCOT nå!

Scotcoin Project (SCOT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Scotcoin Project (SCOT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 90.08K $ 90.08K $ 90.08K All-time high: $ 65.023 $ 65.023 $ 65.023 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.0003603 $ 0.0003603 $ 0.0003603 Lær mer om Scotcoin Project (SCOT) pris

Scotcoin Project (SCOT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Scotcoin Project (SCOT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SCOT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SCOT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SCOTs tokenomics, kan du utforske SCOT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SCOT Interessert i å legge til Scotcoin Project (SCOT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SCOT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SCOT på MEXC nå!

Scotcoin Project (SCOT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SCOT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SCOT nå!

SCOT prisforutsigelse Vil du vite hvor SCOT kan være på vei? Vår SCOT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SCOT tokenets prisforutsigelse nå!

