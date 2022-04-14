S.C. Corinthians FT (SCCP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i S.C. Corinthians FT (SCCP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

S.C. Corinthians FT (SCCP) Informasjon The S.C. Corinthians Fan Token allows $SCCP fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and money can't-buy-experiences. Offisiell nettside: https://socios.com/ Blokkutforsker: https://chiliscan.com/token/0x20BFeab58f8bE903753d037Ba7e307fc77c97388 Kjøp SCCP nå!

S.C. Corinthians FT (SCCP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for S.C. Corinthians FT (SCCP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 189.30K $ 189.30K $ 189.30K Total forsyning: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Sirkulerende forsyning: $ 5.35M $ 5.35M $ 5.35M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 707.40K $ 707.40K $ 707.40K All-time high: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.03537 $ 0.03537 $ 0.03537 Lær mer om S.C. Corinthians FT (SCCP) pris

S.C. Corinthians FT (SCCP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak S.C. Corinthians FT (SCCP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SCCP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SCCP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SCCPs tokenomics, kan du utforske SCCP tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SCCP Interessert i å legge til S.C. Corinthians FT (SCCP) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SCCP, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SCCP på MEXC nå!

S.C. Corinthians FT (SCCP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SCCP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SCCP nå!

SCCP prisforutsigelse Vil du vite hvor SCCP kan være på vei? Vår SCCP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SCCP tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!