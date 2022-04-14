Siacoin (SC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Siacoin (SC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Siacoin (SC) Informasjon Sia is the leading decentralized cloud storage platform. Sia leverages blockchain technology to create a data storage marketplace that is more robust and more affordable than traditional cloud storage providers. Founded in 2014, Sia currently represents one of the most advanced projects in the decentralized cloud storage market. It will be committed to solving the current and future large cloud storage needs, with a focus on security and privacy. Offisiell nettside: https://sia.tech/ Teknisk dokument: https://sia.tech/sia.pdf Blokkutforsker: https://siascan.com Kjøp SC nå!

Siacoin (SC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Siacoin (SC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 159.67M $ 159.67M $ 159.67M Total forsyning: $ 61.51B $ 61.51B $ 61.51B Sirkulerende forsyning: $ 56.03B $ 56.03B $ 56.03B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 175.29M $ 175.29M $ 175.29M All-time high: $ 0.063778 $ 0.063778 $ 0.063778 All-Time Low: $ 0.000011310199624859 $ 0.000011310199624859 $ 0.000011310199624859 Nåværende pris: $ 0.00285 $ 0.00285 $ 0.00285 Lær mer om Siacoin (SC) pris

Siacoin (SC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Siacoin (SC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SCs tokenomics, kan du utforske SC tokenets livepris!

Siacoin (SC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SC nå!

SC prisforutsigelse Vil du vite hvor SC kan være på vei? Vår SC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SC tokenets prisforutsigelse nå!

