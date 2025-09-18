Hva er Siacoin (SC)

Sia is the leading decentralized cloud storage platform. Sia leverages blockchain technology to create a data storage marketplace that is more robust and more affordable than traditional cloud storage providers. Founded in 2014, Sia currently represents one of the most advanced projects in the decentralized cloud storage market. It will be committed to solving the current and future large cloud storage needs, with a focus on security and privacy.

Siacoin (SC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Siacoin (SC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hva er markedsverdien for Siacoin? Markedsverdien for SC er $ 163.54M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SC? Den sirkulerende forsyningen av SC er 56.03B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSC ? SC oppnådde en ATH-pris på 0.11170800030231476 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SC? SC så en ATL-pris på 0.000011310199624859 USD .

Siacoin (SC) Viktige bransjeoppdateringer

