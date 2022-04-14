SaucerSwap (SAUCE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SaucerSwap (SAUCE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SaucerSwap (SAUCE) Informasjon SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more. Offisiell nettside: https://www.saucerswap.finance/ Teknisk dokument: https://www.saucerswap.finance/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.731861 Kjøp SAUCE nå!

SaucerSwap (SAUCE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SaucerSwap (SAUCE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 45.41M $ 45.41M $ 45.41M Total forsyning: $ 854.06M $ 854.06M $ 854.06M Sirkulerende forsyning: $ 853.86M $ 853.86M $ 853.86M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 53.18M $ 53.18M $ 53.18M All-time high: $ 0.251 $ 0.251 $ 0.251 All-Time Low: $ 0.00997402053641286 $ 0.00997402053641286 $ 0.00997402053641286 Nåværende pris: $ 0.05318 $ 0.05318 $ 0.05318 Lær mer om SaucerSwap (SAUCE) pris

SaucerSwap (SAUCE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SaucerSwap (SAUCE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SAUCE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SAUCE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SAUCEs tokenomics, kan du utforske SAUCE tokenets livepris!

SaucerSwap (SAUCE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SAUCE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SAUCE nå!

SAUCE prisforutsigelse Vil du vite hvor SAUCE kan være på vei? Vår SAUCE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SAUCE tokenets prisforutsigelse nå!

