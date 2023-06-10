SAUCE

SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more.

NavnSAUCE

RangeringNo.593

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.01%

Opplagsforsyning856,083,861.304959

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning856,283,823.041811

Opplagsforsyning0.856%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.2324091642499139,2024-02-29

Laveste pris0.00997402053641286,2023-06-10

Offentlig blokkjedeHBAR

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
