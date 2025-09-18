Dagens Sauber FT livepris er 0.2116 USD. Spor prisoppdateringer for SAUBER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SAUBER pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Sauber FT livepris er 0.2116 USD. Spor prisoppdateringer for SAUBER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SAUBER pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Sauber FT Pris(SAUBER)

1 SAUBER til USD livepris:

$0.2119
$0.2119$0.2119
-1.57%1D
USD
Sauber FT (SAUBER) Live prisdiagram
Sauber FT (SAUBER) Prisinformasjon (USD)

Sauber FT (SAUBER) sanntidsprisen er $ 0.2116. I løpet av de siste 24 timene har SAUBER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.191 og et toppnivå på $ 0.2157, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAUBER er $ 12.8254049, mens den rekordlave prisen er $ 0.15112019453382508.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAUBER endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -1.56% over 24 timer og +9.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sauber FT (SAUBER) Markedsinformasjon

CHZ

Nåværende markedsverdi på Sauber FT er $ 589.50K, med et 24-timers handelsvolum på $ 52.92K. Den sirkulerende forsyningen på SAUBER er 2.79M, med en total tilgang på 10000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.12M.

Sauber FT (SAUBER) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Sauber FT for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00338-1.56%
30 dager$ -0.0105-4.73%
60 dager$ +0.0484+29.65%
90 dager$ +0.0312+17.29%
Sauber FT Prisendring i dag

I dag registrerte SAUBER en endring på $ -0.00338 (-1.56%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Sauber FT 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0105 (-4.73%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Sauber FT 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SAUBER en endring på $ +0.0484 (+29.65%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Sauber FT 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0312+17.29% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Sauber FT (SAUBER)?

Sjekk ut Sauber FT Prishistorikk-siden nå.

Hva er Sauber FT (SAUBER)

$SAUBER is the name of the only official Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences.

Sauber FT er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Sauber FT investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SAUBER Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Sauber FT på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Sauber FT kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Sauber FT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Sauber FT (SAUBER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Sauber FT (SAUBER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Sauber FT.

Sjekk Sauber FTprisprognosen nå!

Sauber FT (SAUBER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Sauber FT (SAUBER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SAUBER tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Sauber FT (SAUBER)

Leter du etter hvordan du kjøperSauber FT? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Sauber FT på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SAUBER til lokale valutaer

1 Sauber FT(SAUBER) til VND
5,568.254
1 Sauber FT(SAUBER) til AUD
A$0.319516
1 Sauber FT(SAUBER) til GBP
0.156584
1 Sauber FT(SAUBER) til EUR
0.17986
1 Sauber FT(SAUBER) til USD
$0.2116
1 Sauber FT(SAUBER) til MYR
RM0.88872
1 Sauber FT(SAUBER) til TRY
8.753892
1 Sauber FT(SAUBER) til JPY
¥31.1052
1 Sauber FT(SAUBER) til ARS
ARS$312.093072
1 Sauber FT(SAUBER) til RUB
17.6686
1 Sauber FT(SAUBER) til INR
18.639844
1 Sauber FT(SAUBER) til IDR
Rp3,526.665256
1 Sauber FT(SAUBER) til KRW
295.529024
1 Sauber FT(SAUBER) til PHP
12.078128
1 Sauber FT(SAUBER) til EGP
￡E.10.18854
1 Sauber FT(SAUBER) til BRL
R$1.125712
1 Sauber FT(SAUBER) til CAD
C$0.289892
1 Sauber FT(SAUBER) til BDT
25.760184
1 Sauber FT(SAUBER) til NGN
316.291216
1 Sauber FT(SAUBER) til COP
$826.5625
1 Sauber FT(SAUBER) til ZAR
R.3.67126
1 Sauber FT(SAUBER) til UAH
8.743312
1 Sauber FT(SAUBER) til TZS
T.Sh.523.760784
1 Sauber FT(SAUBER) til VES
Bs34.4908
1 Sauber FT(SAUBER) til CLP
$202.078
1 Sauber FT(SAUBER) til PKR
Rs60.060544
1 Sauber FT(SAUBER) til KZT
114.562356
1 Sauber FT(SAUBER) til THB
฿6.737344
1 Sauber FT(SAUBER) til TWD
NT$6.396668
1 Sauber FT(SAUBER) til AED
د.إ0.776572
1 Sauber FT(SAUBER) til CHF
Fr0.167164
1 Sauber FT(SAUBER) til HKD
HK$1.644132
1 Sauber FT(SAUBER) til AMD
֏80.97932
1 Sauber FT(SAUBER) til MAD
.د.م1.908632
1 Sauber FT(SAUBER) til MXN
$3.895556
1 Sauber FT(SAUBER) til SAR
ريال0.7935
1 Sauber FT(SAUBER) til ETB
Br30.379412
1 Sauber FT(SAUBER) til KES
KSh27.334488
1 Sauber FT(SAUBER) til JOD
د.أ0.1500244
1 Sauber FT(SAUBER) til PLN
0.765992
1 Sauber FT(SAUBER) til RON
лв0.914112
1 Sauber FT(SAUBER) til SEK
kr1.991156
1 Sauber FT(SAUBER) til BGN
лв0.351256
1 Sauber FT(SAUBER) til HUF
Ft70.36758
1 Sauber FT(SAUBER) til CZK
4.373772
1 Sauber FT(SAUBER) til KWD
د.ك0.064538
1 Sauber FT(SAUBER) til ILS
0.704628
1 Sauber FT(SAUBER) til BOB
Bs1.462156
1 Sauber FT(SAUBER) til AZN
0.35972
1 Sauber FT(SAUBER) til TJS
SM1.980576
1 Sauber FT(SAUBER) til GEL
0.57132
1 Sauber FT(SAUBER) til AOA
Kz192.888212
1 Sauber FT(SAUBER) til BHD
.د.ب0.0797732
1 Sauber FT(SAUBER) til BMD
$0.2116
1 Sauber FT(SAUBER) til DKK
kr1.34366
1 Sauber FT(SAUBER) til HNL
L5.546036
1 Sauber FT(SAUBER) til MUR
9.593944
1 Sauber FT(SAUBER) til NAD
$3.67126
1 Sauber FT(SAUBER) til NOK
kr2.103304
1 Sauber FT(SAUBER) til NZD
$0.35972
1 Sauber FT(SAUBER) til PAB
B/.0.2116
1 Sauber FT(SAUBER) til PGK
K0.884488
1 Sauber FT(SAUBER) til QAR
ر.ق0.768108
1 Sauber FT(SAUBER) til RSD
дин.21.109216
1 Sauber FT(SAUBER) til UZS
soʻm2,612.343772
1 Sauber FT(SAUBER) til ALL
L17.448536
1 Sauber FT(SAUBER) til ANG
ƒ0.378764
1 Sauber FT(SAUBER) til AWG
ƒ0.38088
1 Sauber FT(SAUBER) til BBD
$0.4232
1 Sauber FT(SAUBER) til BAM
KM0.351256
1 Sauber FT(SAUBER) til BIF
Fr631.626
1 Sauber FT(SAUBER) til BND
$0.270848
1 Sauber FT(SAUBER) til BSD
$0.2116
1 Sauber FT(SAUBER) til JMD
$33.942756
1 Sauber FT(SAUBER) til KHR
849.798296
1 Sauber FT(SAUBER) til KMF
Fr88.4488
1 Sauber FT(SAUBER) til LAK
4,599.999908
1 Sauber FT(SAUBER) til LKR
Rs64.004768
1 Sauber FT(SAUBER) til MDL
L3.4914
1 Sauber FT(SAUBER) til MGA
Ar936.281332
1 Sauber FT(SAUBER) til MOP
P1.694916
1 Sauber FT(SAUBER) til MVR
3.23748
1 Sauber FT(SAUBER) til MWK
MK367.360876
1 Sauber FT(SAUBER) til MZN
MT13.52124
1 Sauber FT(SAUBER) til NPR
Rs29.818672
1 Sauber FT(SAUBER) til PYG
1,511.2472
1 Sauber FT(SAUBER) til RWF
Fr306.6084
1 Sauber FT(SAUBER) til SBD
$1.73512
1 Sauber FT(SAUBER) til SCR
3.220552
1 Sauber FT(SAUBER) til SRD
$8.059844
1 Sauber FT(SAUBER) til SVC
$1.8515
1 Sauber FT(SAUBER) til SZL
L3.67126
1 Sauber FT(SAUBER) til TMT
m0.7406
1 Sauber FT(SAUBER) til TND
د.ت0.615756
1 Sauber FT(SAUBER) til TTD
$1.432532
1 Sauber FT(SAUBER) til UGX
Sh742.2928
1 Sauber FT(SAUBER) til XAF
Fr118.0728
1 Sauber FT(SAUBER) til XCD
$0.57132
1 Sauber FT(SAUBER) til XOF
Fr118.0728
1 Sauber FT(SAUBER) til XPF
Fr21.3716
1 Sauber FT(SAUBER) til BWP
P2.818512
1 Sauber FT(SAUBER) til BZD
$0.425316
1 Sauber FT(SAUBER) til CVE
$19.843848
1 Sauber FT(SAUBER) til DJF
Fr37.6648
1 Sauber FT(SAUBER) til DOP
$13.123432
1 Sauber FT(SAUBER) til DZD
د.ج27.419128
1 Sauber FT(SAUBER) til FJD
$0.4761
1 Sauber FT(SAUBER) til GNF
Fr1,839.862
1 Sauber FT(SAUBER) til GTQ
Q1.620856
1 Sauber FT(SAUBER) til GYD
$44.285764
1 Sauber FT(SAUBER) til ISK
kr25.6036

Sauber FT Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Sauber FT, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Sauber FT nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Sauber FT

Hvor mye er Sauber FT (SAUBER) verdt i dag?
Live SAUBER prisen i USD er 0.2116 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SAUBER-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SAUBER til USD er $ 0.2116. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Sauber FT?
Markedsverdien for SAUBER er $ 589.50K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SAUBER?
Den sirkulerende forsyningen av SAUBER er 2.79M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSAUBER ?
SAUBER oppnådde en ATH-pris på 12.8254049 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SAUBER?
SAUBER så en ATL-pris på 0.15112019453382508 USD.
Hva er handelsvolumet til SAUBER?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SAUBER er $ 52.92K USD.
Vil SAUBER gå høyere i år?
SAUBER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SAUBER prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:51:23 (UTC+8)

