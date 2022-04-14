Sauber FT (SAUBER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sauber FT (SAUBER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sauber FT (SAUBER) Informasjon $SAUBER is the name of the only official Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences. Offisiell nettside: https://www.socios.com Blokkutforsker: https://chiliscan.com/token/0xcf6D626203011e5554C82baBE17dd7CDC4Ee86BF Kjøp SAUBER nå!

Sauber FT (SAUBER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sauber FT (SAUBER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 576.69K $ 576.69K $ 576.69K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M All-time high: $ 1.98 $ 1.98 $ 1.98 All-Time Low: $ 0.15112019453382508 $ 0.15112019453382508 $ 0.15112019453382508 Nåværende pris: $ 0.207 $ 0.207 $ 0.207 Lær mer om Sauber FT (SAUBER) pris

Sauber FT (SAUBER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sauber FT (SAUBER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SAUBER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SAUBER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SAUBERs tokenomics, kan du utforske SAUBER tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SAUBER Interessert i å legge til Sauber FT (SAUBER) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SAUBER, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SAUBER på MEXC nå!

Sauber FT (SAUBER) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SAUBER hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SAUBER nå!

SAUBER prisforutsigelse Vil du vite hvor SAUBER kan være på vei? Vår SAUBER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SAUBER tokenets prisforutsigelse nå!

