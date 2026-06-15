Sato (SATO) Prisprognose 2026-2050

Få Sato prisforutsigelser for 2027, 2028, 2029, 2030 og utover. Forutsi hvor mye SATO kan vokse de neste fem årene eller lenger, med umiddelbare prognoser basert på markedstrender og sentiment.

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Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Sato % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.293 $0.293 $0.293 USD Faktisk Prediksjon Gjeldende pris SATO i 2027 SATO i 2028 SATO i 2029 SATO i 2030 $0.293 $0.30765 $0.3230325 $0.339184125 $0.35614333125000003

Kortsiktig Sato-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Basert på gjeldende prognoseinnspill, prognostiserer modellen en kortsiktig prisutvikling over de neste 30 dagene. Tabellen nedenfor viser forventede prisnivåer for i dag, i morgen, denne uken og de neste 30 dagene. Dato Prisforutsigelse Vekst June 15, 2026(I dag) $ 0.293 0.00%

June 16, 2026(I morgen) $ 0.293040 0.01%

June 22, 2026(Denne uken) $ 0.293280 0.10%

July 15, 2026(30 dager) $ 0.294204 0.41% Sato (SATO) prisforutsigelse i dag Den forventede prisen for SATO på June 15, 2026(I dag) er $ 0.293. Dette estimatet er basert på gjeldende prognoser og gir et raskt overblikk over hvor prisene kan ligge i løpet av de neste 24 timene.Les mer om SATO dagens live-priser. Sato (SATO) Prisforutsigelse i morgen For June 16, 2026(I morgen) er den forventede prisen for SATO er $0.293040, ved bruk av en årlig vekst på 5%. Dette synet bidrar til å ramme inn referanseverdien for neste dag under samme antagelser. Sato (SATO) Prisforutsigelse denne uken Ved June 22, 2026(Denne uken) er den forventede prisen for SATO er $0.293280 basert på samme årlige vekst på 5%. Denne ukentlige statusrapporten oppsummerer den forventede utviklingen de neste dagene under et scenario med jevn vekst. Sato (SATO) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager frem i tid til July 15, 2026(30 dager), er den forventede prisen for SATO er $0.294204. Denne estimeringen bruker samme årlige vekst på 5% for å beregne hvor prisen kan ligge etter en måned.

Langsiktig Sato prisprognose: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2040, 2050 Basert på langsiktige prisprognosemoduler, Sato kan være $0.293 i 2026, $0.30765 i 2027, $0.323075 i 2028, $0.339229 i 2029, $0.356190 i 2030, $0.580430 i 2040, og $0.945712 i 2050. Rull ned for å se hele tabellen med årlige kursmål og forventet avkastning for Sato. 2026 2027 2028 2029 2030 2040 2050 Måned Min. Pris Gj.sn. Pris Maks. Pris ROI Jun 2026 $ 0.2637 $ 0.293 $ 0.322300 10.00%

Jul 2026 $ 0.264794 $ 0.294216 $ 0.323638 10.46%

Aug 2026 $ 0.265894 $ 0.295438 $ 0.324982 10.92%

Sep 2026 $ 0.266962 $ 0.296625 $ 0.326288 11.36%

Oct 2026 $ 0.268071 $ 0.297857 $ 0.327642 11.82%

Nov 2026 $ 0.269148 $ 0.299054 $ 0.328959 12.27%

Dec 2026 $ 0.270266 $ 0.300295 $ 0.330325 12.74%

Sato (SATO) Prisanalyse basert på viktige markedsindikatorer

Teknisk analyse ser på prisbevegelser og vanlige indikatorer for å forstå trender og momentum. Nedenfor er et automatisert øyeblikksbilde av Sato over flere tidsrammer, som oppsummerer den nåværende tekniske tendensen og hva diagrammet signaliserer videre. Dette er en teknisk artikkel – ikke en garantert prognose, så gjør dine egne undersøkelser og håndter risikoen på en forsvarlig måte.

1D 1T 4T 1U Sterkt salg Selg Nøytral Kjøp Sterkt kjøp Kjøp Selg 10 Nøytral 1 Kjøp 15 Glidende gjennomsnitt : Nøytral Selg 8 Nøytral 0 Kjøp 6 Tekniske indikatorer : Sterkt kjøp Selg 2 Nøytral 1 Kjøp 9 Vippepunkter Glidende gjennomsnitt Tekniske indikatorer Navn Klassisk Fibonacci R3 0.3135 0.3017 R2 0.3017 0.2947 R1 0.2951 0.2903 PP 0.2833 0.2833 S1 0.2766 0.2762 S2 0.2648 0.2718 S3 0.2581 0.2648 Glidende gjennomsnitt Sato handles for tiden til $0.293 , med det kortsiktige glidende gjennomsnittet MA50 på 0 og EMA50 på 0. Dette tyder på en bullish trend, så lenge prisen holder seg over i forhold til disse nivåene. De langsiktige glidende gjennomsnittene, MA200 på 0 og EMA200 på 0, definerer en bredere markedsretning. Hvis prisen går tilbake til MA200/EMA200-sonen, behandles den som støtte når $0.293 er over både 0 og 0, motstand når $0.293 er under begge, og nøytral når prisen ligger mellom dem. Sammendrag: De nåværende glidende gjennomsnittene tyder på en Kjøp markedstrend. RSI RSI(14) er 42.8628 og momentum er Nøytral. RSI over 60 signaliserer vanligvis en sterkere oppadgående tendens, RSI under 40 indikerer svakere momentum, og verdier mellom 40 og 60 reflekterer vanligvis et intervallpreget miljø. Hvis RSI holder seg i sitt nåværende bånd, vil den daglige trenden sannsynligvis fortsette. Sammendrag: RSI indikerer en Kjøp markedstrend basert på det nåværende momentumet. Bollinger-bånd BOLL(20,2)-signalene er for øyeblikket Nøytral og Selg på den daglige tidsrammen. Sammendrag: Bollinger-båndene indikerer en Nøytral skjevhet. KDJ KDJ(9,3,3)-indikatoren viser K på 21.349, D på 19.858 og J på 24.3311, noe som indikerer at momentumet er bullish. Når K–D-spredningen er positiv (K > D), signaliserer det kjøp; når den er negativ (K < D), signaliserer det salg; når den er nær null, er den nøytral. Sammendrag: KDJ indikerer en Kjøp markedstrend basert på momentum og spredningen mellom K og D. StochRSI StochRSI viser K på 5.8913 og D på 3.494, noe som indikerer at momentumet er styrking. Hvis StochRSI forblir innenfor dette området, vil prisbevegelsene sannsynligvis fortsette i den nåværende trenden. Sammendrag: StochRSI antyder en Kjøp markedstrend, og indikerer om momentumet vil fortsette eller avta. Vippepunkter De klassiske pivotpunktene viser PP ved 0.2833, R1 ved 0.2951 og S1 ved 0.2766, som indikerer viktige støtte- og motstandsnivåer. Fibonacci-pivotpunkter plasserer PP ved 0.2833, med R2 ved 0.2947 og S2 ved 0.2718. Et brudd utover disse nivåene ville flytte fokuset mot neste markedsintervall. Sammendrag: Pivotpunkter antyder en Kjøp markedstrend.

Viktige drivere for Sato prisprognoser

Faktorer som kan påvirke Sato prisspådommer kombinerer vanligvis makrosentiment med myntspesifikke drivere. Sato kan bevege seg med bredere risiko-på/risiko-av-strømmer i kryptovaluta, men prognosene avhenger også av likviditetsdybde, støtte fra markedsaktører og store innehaverstrømmer. Tokenomics (opptjening, frigjøringsplaner, utslipp), børsnoteringer, vekst i økosystemet, produktlevering, partnerskap og sikkerhets- eller reguleringsoverskrifter kan endre forventningene vesentlig og føre til kraftigere prisjusteringer sammenlignet med aktiva med stor markedsverdi.

Hvor mye vil din Sato være verdt om 1 år?

Bruk verktøyet vårt til å forutsi den fremtidige verdien av din Sato (SATO) investering de neste 1 årene. Ved å oppgi investeringsbeløpet og forventet årlig vekstrate kan du enkelt beregne forventet avkastning på investeringen.

Investeringsbeløp $ 100 $ 1,000 $ 5,000 Målår 2027 Årlig vekstrate % Anslått fortjeneste i 2027 $ 50.00 Estimert ROI 5.00% Kjøp SATO

Hvordan Sato (SATO) prisprognoser fungerer Dette verktøyet viser en hypotetisk prisutvikling for Sato basert på vekstraten du angir. Den oppdateres umiddelbart med den siste prisen. 1. Kortsiktig avkastningssimulering Skriv inn forventet kortsiktig avkastningsendring på 5% (positiv eller negativ). Dette gjør det mulig å simulere markedsvolatilitet og raskt vurdere fortjeneste eller tap for Sato under ulike forhold. 2. Langsiktig vekstprognose For langsiktig planlegging bruker systemet en standard årlig vekstrate på 5 %. Dette hjelper deg med å vurdere potensialet for å holde Sato under stabile markedsvekstscenarier. 3. Beregn investeringsavkastning Bare skriv inn investeringsbeløpet og forventet årlig vekstrate. Kalkulatoren kvantifiserer umiddelbart investeringsmålene dine og anslår den fremtidige verdien av SATO beholdningene dine. 4. Estimert verdi og avkastning Basert på dine opplysninger kan du umiddelbart se den forventede totale verdien av aktivaene og avkastningen på investeringen (ROI) over ulike tidsperioder, noe som gir datastøttet støtte for din beholdningsstrategi. Viktig: Dette er en scenariokalkulator, ikke en garantert prognose, og den bør ikke behandles som finansiell rådgivning.

Vanlige spørsmål (FAQ): Hva vil Sato være verdt om 2026? Basert på 5% satsen du har angitt, anslår denne kalkulatoren Sato til rundt 0.293 USD i 2026. Dette er en scenarieprognose som oppdateres umiddelbart når du endrer inngangsprosenten. Det er ikke en garantert markedsprognose. Hvor mye vil $1 av Sato være verdt i 2030? Med din 5% innsats, 1 USD av Sato i dag forventes å bli omtrent 1.22 USD innen 2030. Dette beregnes ved å anvende den valgte renten på dagens pris over tid, så endring av inndataprosenten vil også endre 1 USD resultatet. Hvor mye vil 1 Sato være verdt om 2026? Ved å bruke 5% satsen du har angitt, er den forventede prisen for 1 Sato i 2026 er 0.293 USD . Dette tallet er fullt ut avhengig av prosentandelen du har lagt inn, så det vil justeres når du endrer antagelsen. Hva blir verdien til Sato i 2040? For 2040 er resultatet en langsiktig projeksjon basert på den valgte 5% satsen. Med den forutsetningen Sato anslås det til omtrent 0.580119 USD i 2040. Fordi dette strekker seg over mange år, kan små endringer i innsatsprosenten skape svært forskjellige utfall – betrakt det som et hva om-scenario, ikke noe sikkert. Sato prisprognose i dag Dagens tall på denne siden er gjeldende referansepris ( 0.293 USD ) pluss en prognose basert på din 5% innspill. Hvis du endrer inngangsprosenten, oppdateres den projiserte kurven umiddelbart, mens liveprisen forblir markedsoversikten. Sato prisprognose i morgen Morgendagens tall beregnes ved å utvide din 5% antagelse over et kortere tidsvindu fra dagens pris ( 0.293 USD ). Den viste prognostiserte verdien ( 0.293040 USD ) vil endres hvis du justerer inngangsprosenten, fordi det er et scenario basert på den valgte renten – ikke en fast markedspris. Sato prisprognose neste 24 timer Det neste 24-timers estimatet er en kursbasert prognose som er beregnet ut fra din 5% innspill og gjeldende pris ( 0.293 USD ). Den oppdateres dynamisk når du endrer inngangsprosenten og bør leses som et retningsgivende scenario, siden reelle intradagbevegelser kan være drevet av volatilitet og nyheter. Sato prisprognose de neste dagene De neste dagene fortsetter prognosen å anvende din 5% antagelse fremover fra 0.293 USD . Resultatene (som 0.293280 USD ) er ment å vise hvordan den valgte renten utvikler seg over tid, og oppdateres umiddelbart når inngangsprosenten endres. Sato prisprognose 2030 Verdien for 2030 som vises, er resultatet av å anvende din 5% forutsetning over omtrent 4 år fra i dag. Med denne informasjonen beregner kalkulatoren 0.356143 USD i 2030. Endring av inndataprosenten endrer tallet for 2030 umiddelbart. Vil Sato gå opp eller ned neste gang? På kort sikt følger Sato ofte en blanding av markedssentiment, volatilitet og likviditet. Hvis momentumet forblir positivt, kan prisen stige; hvis volatiliteten øker eller risikoaversjonen vender tilbake, kan prisen falle. Hva er Sato spådommen for de neste 30 dagene? Basert på din 5% antagelse, anslår denne kalkulatoren Sato til rundt 0.294204 USD i løpet av de neste 30 dagene. 30-dagers tallet oppdateres dynamisk når inngangsprosenten eller markedsprisen endres, så behandle det som et hva-hvis-scenario snarere enn et garantert utfall, spesielt i perioder med høy volatilitet. Er Sato et godt kjøp om 2026? 5% prognoserer kalkulatoren Sato til rundt 0.293 USD i 2026. Det sagt, bør ikke en prognose alene være avgjørende for beslutningen. Et mer balansert syn er å kombinere: Tekniske signaler: trendstyrke, volatilitet og risiko for nedgang fra historisk prisutvikling; Fundamentale forhold: økosystemaktivitet (brukere, transaksjoner, gebyrer), utviklermomentum og reelle etterspørselsdrivere; Markedsforhold: likviditetssykluser og bredere kryptosentiment. Om Sato er et «godt kjøp» i 2026 avhenger av dine antakelser og risikotoleranse. Ved å bruke scenariet dittprognoserer kalkulatoren Sato til rundti 2026. Det sagt, bør ikke en prognose alene være avgjørende for beslutningen. Et mer balansert syn er å kombinere: Hvis du vurderer å delta i 2026, bør du behandle prognosen som et hva-om-scenario, ikke som en garanti, og vurdere risikoen din deretter. Registrer deg nå

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