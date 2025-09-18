Dagens Santos FC Fan Token livepris er 1.883 USD. Spor prisoppdateringer for SANTOS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SANTOS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Santos FC Fan Token livepris er 1.883 USD. Spor prisoppdateringer for SANTOS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SANTOS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Santos FC Fan Token Logo

Santos FC Fan Token Pris(SANTOS)

1 SANTOS til USD livepris:

+0.91%1D
USD
Santos FC Fan Token (SANTOS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:36:25 (UTC+8)

Santos FC Fan Token (SANTOS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.10%

+0.91%

+2.22%

+2.22%

Santos FC Fan Token (SANTOS) sanntidsprisen er $ 1.883. I løpet av de siste 24 timene har SANTOS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.846 og et toppnivå på $ 1.904, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SANTOS er $ 28.60482421951988, mens den rekordlave prisen er $ 1.214084958845856.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SANTOS endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, +0.91% over 24 timer og +2.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Santos FC Fan Token (SANTOS) Markedsinformasjon

No.853

44.64%

BSC

Nåværende markedsverdi på Santos FC Fan Token er $ 25.22M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.02M. Den sirkulerende forsyningen på SANTOS er 13.39M, med en total tilgang på 30000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 56.49M.

Santos FC Fan Token (SANTOS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Santos FC Fan Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.01696+0.91%
30 dager$ -0.395-17.34%
60 dager$ -0.493-20.75%
90 dager$ -0.011-0.59%
Santos FC Fan Token Prisendring i dag

I dag registrerte SANTOS en endring på $ +0.01696 (+0.91%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Santos FC Fan Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.395 (-17.34%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Santos FC Fan Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SANTOS en endring på $ -0.493 (-20.75%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Santos FC Fan Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.011-0.59% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Santos FC Fan Token (SANTOS)?

Sjekk ut Santos FC Fan Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Santos FC Fan Token (SANTOS)

The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

Santos FC Fan Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Santos FC Fan Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SANTOS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Santos FC Fan Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Santos FC Fan Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Santos FC Fan Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Santos FC Fan Token (SANTOS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Santos FC Fan Token (SANTOS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Santos FC Fan Token.

Sjekk Santos FC Fan Tokenprisprognosen nå!

Santos FC Fan Token (SANTOS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Santos FC Fan Token (SANTOS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SANTOS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Santos FC Fan Token (SANTOS)

Leter du etter hvordan du kjøperSantos FC Fan Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Santos FC Fan Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SANTOS til lokale valutaer

1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til VND
49,551.145
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til AUD
A$2.84333
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til GBP
1.39342
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til EUR
1.60055
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til USD
$1.883
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til MYR
RM7.9086
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til TRY
77.89971
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til JPY
¥276.801
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til ARS
ARS$2,777.27436
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til RUB
156.6656
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til INR
165.87347
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til IDR
Rp31,383.32078
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til KRW
2,633.5638
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til PHP
107.44398
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til EGP
￡E.90.68528
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til BRL
R$10.01756
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til CAD
C$2.57971
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til BDT
229.23642
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til NGN
2,814.63308
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til COP
$7,355.46875
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til ZAR
R.32.65122
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til UAH
77.80556
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til TZS
T.Sh.4,660.87692
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til VES
Bs306.929
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til CLP
$1,798.265
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til PKR
Rs534.47072
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til KZT
1,019.47503
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til THB
฿59.93589
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til TWD
NT$56.90426
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til AED
د.إ6.91061
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til CHF
Fr1.48757
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til HKD
HK$14.63091
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til AMD
֏720.6241
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til MAD
.د.م16.98466
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til MXN
$34.59071
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til SAR
ريال7.06125
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til ETB
Br270.34231
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til KES
KSh243.24594
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til JOD
د.أ1.335047
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til PLN
6.81646
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til RON
лв8.13456
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til SEK
kr17.71903
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til BGN
лв3.12578
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til HUF
Ft625.98452
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til CZK
38.92161
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til KWD
د.ك0.574315
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til ILS
6.27039
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til BOB
Bs13.01153
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til AZN
3.2011
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til TJS
SM17.62488
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til GEL
5.0841
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til AOA
Kz1,716.48631
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til BHD
.د.ب0.709891
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til BMD
$1.883
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til DKK
kr11.95705
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til HNL
L49.35343
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til MUR
85.37522
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til NAD
$32.67005
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til NOK
kr18.71702
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til NZD
$3.2011
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til PAB
B/.1.883
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til PGK
K7.87094
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til QAR
ر.ق6.83529
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til RSD
дин.187.81042
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til UZS
soʻm23,246.89661
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til ALL
L155.27218
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til ANG
ƒ3.37057
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til AWG
ƒ3.3894
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til BBD
$3.766
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til BAM
KM3.12578
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til BIF
Fr5,620.755
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til BND
$2.41024
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til BSD
$1.883
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til JMD
$302.05203
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til KHR
7,562.24098
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til KMF
Fr787.094
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til LAK
40,934.78179
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til LKR
Rs569.56984
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til MDL
L31.0695
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til MGA
Ar8,331.84191
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til MOP
P15.08283
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til MVR
28.8099
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til MWK
MK3,269.09513
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til MZN
MT120.3237
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til NPR
Rs265.35236
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til PYG
13,448.386
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til RWF
Fr2,728.467
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til SBD
$15.4406
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til SCR
28.65926
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til SRD
$71.72347
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til SVC
$16.47625
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til SZL
L32.67005
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til TMT
m6.5905
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til TND
د.ت5.47953
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til TTD
$12.74791
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til UGX
Sh6,605.564
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til XAF
Fr1,050.714
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til XCD
$5.0841
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til XOF
Fr1,050.714
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til XPF
Fr190.183
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til BWP
P25.08156
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til BZD
$3.78483
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til CVE
$176.58774
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til DJF
Fr335.174
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til DOP
$116.78366
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til DZD
د.ج243.96148
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til FJD
$4.23675
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til GNF
Fr16,372.685
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til GTQ
Q14.42378
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til GYD
$394.09307
1 Santos FC Fan Token(SANTOS) til ISK
kr227.843

Santos FC Fan Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Santos FC Fan Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Santos FC Fan Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Santos FC Fan Token

Hvor mye er Santos FC Fan Token (SANTOS) verdt i dag?
Live SANTOS prisen i USD er 1.883 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SANTOS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SANTOS til USD er $ 1.883. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Santos FC Fan Token?
Markedsverdien for SANTOS er $ 25.22M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SANTOS?
Den sirkulerende forsyningen av SANTOS er 13.39M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSANTOS ?
SANTOS oppnådde en ATH-pris på 28.60482421951988 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SANTOS?
SANTOS så en ATL-pris på 1.214084958845856 USD.
Hva er handelsvolumet til SANTOS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SANTOS er $ 1.02M USD.
Vil SANTOS gå høyere i år?
SANTOS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SANTOS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:36:25 (UTC+8)

Santos FC Fan Token (SANTOS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

