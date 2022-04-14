Santos FC Fan Token (SANTOS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Santos FC Fan Token (SANTOS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Santos FC Fan Token (SANTOS) Informasjon The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences. Offisiell nettside: https://www.santosfc.com.br/ Teknisk dokument: https://research.binance.com/en/projects/santos-fc Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xA64455a4553C9034236734FadDAddbb64aCE4Cc7 Kjøp SANTOS nå!

Santos FC Fan Token (SANTOS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Santos FC Fan Token (SANTOS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.21M $ 25.21M $ 25.21M Total forsyning: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Sirkulerende forsyning: $ 13.39M $ 13.39M $ 13.39M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 56.46M $ 56.46M $ 56.46M All-time high: $ 22.652 $ 22.652 $ 22.652 All-Time Low: $ 1.214084958845856 $ 1.214084958845856 $ 1.214084958845856 Nåværende pris: $ 1.882 $ 1.882 $ 1.882 Lær mer om Santos FC Fan Token (SANTOS) pris

Santos FC Fan Token (SANTOS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Santos FC Fan Token (SANTOS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SANTOS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SANTOS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SANTOSs tokenomics, kan du utforske SANTOS tokenets livepris!

Santos FC Fan Token (SANTOS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SANTOS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SANTOS nå!

SANTOS prisforutsigelse Vil du vite hvor SANTOS kan være på vei? Vår SANTOS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SANTOS tokenets prisforutsigelse nå!

