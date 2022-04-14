SAL (SAL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SAL (SAL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SAL (SAL) Informasjon Salvium is a cutting-edge proof-of-work private blockchain that seamlessly combines staking, privacy, and DeFi capabilities while navigating crypto regulations. Built on a fork of Monero, it retains Monero's advanced privacy features such as stealth addresses and ring signatures. However, Salvium introduces groundbreaking innovations that significantly alter transaction mechanics, creating a unique solution in the DeFi space. Offisiell nettside: https://salvium.io/ Teknisk dokument: https://salvium.io/docs/salvium-litepaper-v1_0-english.pdf Blokkutforsker: https://explorer.salvium.io/ Kjøp SAL nå!

SAL (SAL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SAL (SAL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 56.21M $ 56.21M $ 56.21M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.13M $ 12.13M $ 12.13M All-time high: $ 0.14715 $ 0.14715 $ 0.14715 All-Time Low: $ 0.04988210290947859 $ 0.04988210290947859 $ 0.04988210290947859 Nåværende pris: $ 0.06577 $ 0.06577 $ 0.06577 Lær mer om SAL (SAL) pris

SAL (SAL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SAL (SAL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SAL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SAL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SALs tokenomics, kan du utforske SAL tokenets livepris!

SAL (SAL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SAL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SAL nå!

SAL prisforutsigelse Vil du vite hvor SAL kan være på vei? Vår SAL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SAL tokenets prisforutsigelse nå!

