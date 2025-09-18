Dagens SAFE AnWang livepris er 3.38 USD. Spor prisoppdateringer for SAFE4 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SAFE4 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SAFE AnWang livepris er 3.38 USD. Spor prisoppdateringer for SAFE4 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SAFE4 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SAFE AnWang Logo

SAFE AnWang Pris(SAFE4)

1 SAFE4 til USD livepris:

$3.38
$3.38
-0.76%1D
USD
SAFE AnWang (SAFE4) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:35:54 (UTC+8)

SAFE AnWang (SAFE4) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 3.304
$ 3.304
24 timer lav
$ 3.64
$ 3.64
24 timer høy

$ 3.304
$ 3.304

$ 3.64
$ 3.64

$ 68.40181061180506
$ 68.40181061180506

$ 1.3419666693271253
$ 1.3419666693271253

-0.30%

-0.76%

-0.53%

-0.53%

SAFE AnWang (SAFE4) sanntidsprisen er $ 3.38. I løpet av de siste 24 timene har SAFE4 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.304 og et toppnivå på $ 3.64, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAFE4 er $ 68.40181061180506, mens den rekordlave prisen er $ 1.3419666693271253.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAFE4 endret seg med -0.30% i løpet av den siste timen, -0.76% over 24 timer og -0.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SAFE AnWang (SAFE4) Markedsinformasjon

No.4247

$ 0.00
$ 0.00

$ 161.65K
$ 161.65K

$ 8.98M
$ 8.98M

0.00
0.00

2,657,730.94
2,657,730.94

BSC

Nåværende markedsverdi på SAFE AnWang er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 161.65K. Den sirkulerende forsyningen på SAFE4 er 0.00, med en total tilgang på 2657730.94. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.98M.

SAFE AnWang (SAFE4) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SAFE AnWang for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.02588-0.76%
30 dager$ -0.093-2.68%
60 dager$ -1.268-27.29%
90 dager$ -2.825-45.53%
SAFE AnWang Prisendring i dag

I dag registrerte SAFE4 en endring på $ -0.02588 (-0.76%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SAFE AnWang 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.093 (-2.68%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SAFE AnWang 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SAFE4 en endring på $ -1.268 (-27.29%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SAFE AnWang 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -2.825-45.53% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SAFE AnWang (SAFE4)?

Sjekk ut SAFE AnWang Prishistorikk-siden nå.

Hva er SAFE AnWang (SAFE4)

The SAFE Network is a decentralized, secure payment and privacy computing blockchain system focused on privacy protection. Based on cryptography theory and privacy computing, and guided by technology innovation and application innovation, SAFE 4.0 focuses on privacy protection, strengthens secure payment, optimizes asset privacy, imports cross-chain assets and stable currency, creates SAFESwap trading field, expands more commercial applications, and aims to build a global privacy protection ecosystem.

SAFE AnWang er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SAFE AnWang investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SAFE4 Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om SAFE AnWang på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SAFE AnWang kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SAFE AnWang Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SAFE AnWang (SAFE4) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SAFE AnWang (SAFE4) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SAFE AnWang.

Sjekk SAFE AnWangprisprognosen nå!

SAFE AnWang (SAFE4) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SAFE AnWang (SAFE4) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SAFE4 tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SAFE AnWang (SAFE4)

Leter du etter hvordan du kjøperSAFE AnWang? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SAFE AnWang på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SAFE4 til lokale valutaer

SAFE AnWang Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SAFE AnWang, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell SAFE AnWang nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om SAFE AnWang

Hvor mye er SAFE AnWang (SAFE4) verdt i dag?
Live SAFE4 prisen i USD er 3.38 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SAFE4-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SAFE4 til USD er $ 3.38. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SAFE AnWang?
Markedsverdien for SAFE4 er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SAFE4?
Den sirkulerende forsyningen av SAFE4 er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSAFE4 ?
SAFE4 oppnådde en ATH-pris på 68.40181061180506 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SAFE4?
SAFE4 så en ATL-pris på 1.3419666693271253 USD.
Hva er handelsvolumet til SAFE4?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SAFE4 er $ 161.65K USD.
Vil SAFE4 gå høyere i år?
SAFE4 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SAFE4 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:35:54 (UTC+8)

SAFE AnWang (SAFE4) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

$3.38
