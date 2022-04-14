SAFE AnWang (SAFE4) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SAFE AnWang (SAFE4), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SAFE AnWang (SAFE4) Informasjon The SAFE Network is a decentralized, secure payment and privacy computing blockchain system focused on privacy protection. Based on cryptography theory and privacy computing, and guided by technology innovation and application innovation, SAFE 4.0 focuses on privacy protection, strengthens secure payment, optimizes asset privacy, imports cross-chain assets and stable currency, creates SAFESwap trading field, expands more commercial applications, and aims to build a global privacy protection ecosystem. Offisiell nettside: https://www.anwang.com Teknisk dokument: https://anwang.com/download/aw3_bps.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x4d7fa587ec8e50bd0e9cd837cb4da796f47218a1 Kjøp SAFE4 nå!

SAFE AnWang (SAFE4) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SAFE AnWang (SAFE4), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.18M $ 8.18M $ 8.18M All-time high: $ 9.21 $ 9.21 $ 9.21 All-Time Low: $ 1.3419666693271253 $ 1.3419666693271253 $ 1.3419666693271253 Nåværende pris: $ 3.078 $ 3.078 $ 3.078 Lær mer om SAFE AnWang (SAFE4) pris

SAFE AnWang (SAFE4) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SAFE AnWang (SAFE4) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SAFE4 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SAFE4 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SAFE4s tokenomics, kan du utforske SAFE4 tokenets livepris!

