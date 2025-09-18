Dagens Safe Token livepris er 0.4258 USD. Spor prisoppdateringer for SAFE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SAFE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Safe Token livepris er 0.4258 USD. Spor prisoppdateringer for SAFE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SAFE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Safe Token Logo

Safe Token Pris(SAFE)

$0.4255
-0.65%1D
USD
Safe Token (SAFE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:07:11 (UTC+8)

Safe Token (SAFE) Prisinformasjon (USD)

$ 0.4249
24 timer lav
$ 0.4529
24 timer høy

-0.59%

-0.65%

-8.73%

-8.73%

Safe Token (SAFE) sanntidsprisen er $ 0.4258. I løpet av de siste 24 timene har SAFE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.4249 og et toppnivå på $ 0.4529, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAFE er $ 3.7927473956184823, mens den rekordlave prisen er $ 0.3478254740805914.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAFE endret seg med -0.59% i løpet av den siste timen, -0.65% over 24 timer og -8.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Safe Token (SAFE) Markedsinformasjon

No.180

63.37%

0.01%

ETH

Nåværende markedsverdi på Safe Token er $ 269.86M, med et 24-timers handelsvolum på $ 367.52K. Den sirkulerende forsyningen på SAFE er 633.78M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 425.80M.

Safe Token (SAFE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Safe Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.002784-0.65%
30 dager$ +0.0047+1.11%
60 dager$ -0.1162-21.44%
90 dager$ +0.039+10.08%
Safe Token Prisendring i dag

I dag registrerte SAFE en endring på $ -0.002784 (-0.65%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Safe Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0047 (+1.11%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Safe Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SAFE en endring på $ -0.1162 (-21.44%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Safe Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.039+10.08% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Safe Token (SAFE)?

Sjekk ut Safe Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Safe Token (SAFE)

Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more.

Safe Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Safe Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SAFE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Safe Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Safe Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Safe Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Safe Token (SAFE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Safe Token (SAFE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Safe Token.

Sjekk Safe Tokenprisprognosen nå!

Safe Token (SAFE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Safe Token (SAFE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SAFE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Safe Token (SAFE)

Leter du etter hvordan du kjøperSafe Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Safe Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SAFE til lokale valutaer

1 Safe Token(SAFE) til VND
1 Safe Token(SAFE) til AUD
1 Safe Token(SAFE) til GBP
1 Safe Token(SAFE) til EUR
1 Safe Token(SAFE) til USD
1 Safe Token(SAFE) til MYR
1 Safe Token(SAFE) til TRY
1 Safe Token(SAFE) til JPY
1 Safe Token(SAFE) til ARS
1 Safe Token(SAFE) til RUB
1 Safe Token(SAFE) til INR
1 Safe Token(SAFE) til IDR
1 Safe Token(SAFE) til KRW
1 Safe Token(SAFE) til PHP
1 Safe Token(SAFE) til EGP
1 Safe Token(SAFE) til BRL
1 Safe Token(SAFE) til CAD
1 Safe Token(SAFE) til BDT
1 Safe Token(SAFE) til NGN
1 Safe Token(SAFE) til COP
1 Safe Token(SAFE) til ZAR
1 Safe Token(SAFE) til UAH
1 Safe Token(SAFE) til TZS
1 Safe Token(SAFE) til VES
1 Safe Token(SAFE) til CLP
1 Safe Token(SAFE) til PKR
1 Safe Token(SAFE) til KZT
1 Safe Token(SAFE) til THB
1 Safe Token(SAFE) til TWD
1 Safe Token(SAFE) til AED
1 Safe Token(SAFE) til CHF
1 Safe Token(SAFE) til HKD
1 Safe Token(SAFE) til AMD
1 Safe Token(SAFE) til MAD
1 Safe Token(SAFE) til MXN
1 Safe Token(SAFE) til SAR
1 Safe Token(SAFE) til ETB
1 Safe Token(SAFE) til KES
1 Safe Token(SAFE) til JOD
1 Safe Token(SAFE) til PLN
1 Safe Token(SAFE) til RON
1 Safe Token(SAFE) til SEK
1 Safe Token(SAFE) til BGN
1 Safe Token(SAFE) til HUF
1 Safe Token(SAFE) til CZK
1 Safe Token(SAFE) til KWD
1 Safe Token(SAFE) til ILS
1 Safe Token(SAFE) til BOB
1 Safe Token(SAFE) til AZN
1 Safe Token(SAFE) til TJS
1 Safe Token(SAFE) til GEL
1 Safe Token(SAFE) til AOA
1 Safe Token(SAFE) til BHD
1 Safe Token(SAFE) til BMD
1 Safe Token(SAFE) til DKK
1 Safe Token(SAFE) til HNL
1 Safe Token(SAFE) til MUR
1 Safe Token(SAFE) til NAD
1 Safe Token(SAFE) til NOK
1 Safe Token(SAFE) til NZD
1 Safe Token(SAFE) til PAB
1 Safe Token(SAFE) til PGK
1 Safe Token(SAFE) til QAR
1 Safe Token(SAFE) til RSD
1 Safe Token(SAFE) til UZS
1 Safe Token(SAFE) til ALL
1 Safe Token(SAFE) til ANG
1 Safe Token(SAFE) til AWG
1 Safe Token(SAFE) til BBD
1 Safe Token(SAFE) til BAM
1 Safe Token(SAFE) til BIF
1 Safe Token(SAFE) til BND
1 Safe Token(SAFE) til BSD
1 Safe Token(SAFE) til JMD
1 Safe Token(SAFE) til KHR
1 Safe Token(SAFE) til KMF
1 Safe Token(SAFE) til LAK
1 Safe Token(SAFE) til LKR
1 Safe Token(SAFE) til MDL
1 Safe Token(SAFE) til MGA
1 Safe Token(SAFE) til MOP
1 Safe Token(SAFE) til MVR
1 Safe Token(SAFE) til MWK
1 Safe Token(SAFE) til MZN
1 Safe Token(SAFE) til NPR
1 Safe Token(SAFE) til PYG
1 Safe Token(SAFE) til RWF
1 Safe Token(SAFE) til SBD
1 Safe Token(SAFE) til SCR
1 Safe Token(SAFE) til SRD
1 Safe Token(SAFE) til SVC
1 Safe Token(SAFE) til SZL
1 Safe Token(SAFE) til TMT
1 Safe Token(SAFE) til TND
1 Safe Token(SAFE) til TTD
1 Safe Token(SAFE) til UGX
1 Safe Token(SAFE) til XAF
1 Safe Token(SAFE) til XCD
1 Safe Token(SAFE) til XOF
1 Safe Token(SAFE) til XPF
1 Safe Token(SAFE) til BWP
1 Safe Token(SAFE) til BZD
1 Safe Token(SAFE) til CVE
1 Safe Token(SAFE) til DJF
1 Safe Token(SAFE) til DOP
1 Safe Token(SAFE) til DZD
1 Safe Token(SAFE) til FJD
1 Safe Token(SAFE) til GNF
1 Safe Token(SAFE) til GTQ
1 Safe Token(SAFE) til GYD
1 Safe Token(SAFE) til ISK
Safe Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Safe Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Safe Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Safe Token

Hvor mye er Safe Token (SAFE) verdt i dag?
Live SAFE prisen i USD er 0.4258 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SAFE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SAFE til USD er $ 0.4258. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Safe Token?
Markedsverdien for SAFE er $ 269.86M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SAFE?
Den sirkulerende forsyningen av SAFE er 633.78M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSAFE ?
SAFE oppnådde en ATH-pris på 3.7927473956184823 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SAFE?
SAFE så en ATL-pris på 0.3478254740805914 USD.
Hva er handelsvolumet til SAFE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SAFE er $ 367.52K USD.
Vil SAFE gå høyere i år?
SAFE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SAFE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:07:11 (UTC+8)

Safe Token (SAFE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

$0.4255
