Safe Token (SAFE) Informasjon Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more. Offisiell nettside: https://safe.global/ Teknisk dokument: https://docs.gnosis-safe.io/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x5aFE3855358E112B5647B952709E6165e1c1eEEe Kjøp SAFE nå!

Safe Token (SAFE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Safe Token (SAFE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 259.28M $ 259.28M $ 259.28M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 633.78M $ 633.78M $ 633.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 409.10M $ 409.10M $ 409.10M All-time high: $ 3.57 $ 3.57 $ 3.57 All-Time Low: $ 0.3478254740805914 $ 0.3478254740805914 $ 0.3478254740805914 Nåværende pris: $ 0.4091 $ 0.4091 $ 0.4091 Lær mer om Safe Token (SAFE) pris

Safe Token (SAFE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Safe Token (SAFE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SAFE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SAFE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SAFEs tokenomics, kan du utforske SAFE tokenets livepris!

Safe Token (SAFE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SAFE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SAFE nå!

SAFE prisforutsigelse Vil du vite hvor SAFE kan være på vei? Vår SAFE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SAFE tokenets prisforutsigelse nå!

