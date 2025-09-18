Dagens SACOIN livepris er 0.2212 USD. Spor prisoppdateringer for SAC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SAC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SACOIN livepris er 0.2212 USD. Spor prisoppdateringer for SAC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SAC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SAC

SAC Prisinformasjon

SAC teknisk dokument

SAC Offisiell nettside

SAC tokenomics

SAC Prisprognose

SAC-historikk

SAC Kjøpeguide

SAC-til-fiat-valutakonverter

SAC Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

SACOIN Logo

SACOIN Pris(SAC)

1 SAC til USD livepris:

$0.2212
$0.2212$0.2212
0.00%1D
USD
SACOIN (SAC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:23:14 (UTC+8)

SACOIN (SAC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.2205
$ 0.2205$ 0.2205
24 timer lav
$ 0.2236
$ 0.2236$ 0.2236
24 timer høy

$ 0.2205
$ 0.2205$ 0.2205

$ 0.2236
$ 0.2236$ 0.2236

--
----

--
----

+0.04%

0.00%

+0.27%

+0.27%

SACOIN (SAC) sanntidsprisen er $ 0.2212. I løpet av de siste 24 timene har SAC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.2205 og et toppnivå på $ 0.2236, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAC er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAC endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +0.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SACOIN (SAC) Markedsinformasjon

--
----

$ 13.16K
$ 13.16K$ 13.16K

$ 1.87B
$ 1.87B$ 1.87B

--
----

8,432,010,256
8,432,010,256 8,432,010,256

SOL

Nåværende markedsverdi på SACOIN er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 13.16K. Den sirkulerende forsyningen på SAC er --, med en total tilgang på 8432010256. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.87B.

SACOIN (SAC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SACOIN for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ +0.0244+12.39%
60 dager$ -0.0176-7.38%
90 dager$ +0.0256+13.08%
SACOIN Prisendring i dag

I dag registrerte SAC en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SACOIN 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0244 (+12.39%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SACOIN 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SAC en endring på $ -0.0176 (-7.38%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SACOIN 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0256+13.08% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SACOIN (SAC)?

Sjekk ut SACOIN Prishistorikk-siden nå.

Hva er SACOIN (SAC)

SACOIN is a community token created to update education.

SACOIN er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SACOIN investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SAC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om SACOIN på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SACOIN kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SACOIN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SACOIN (SAC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SACOIN (SAC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SACOIN.

Sjekk SACOINprisprognosen nå!

SACOIN (SAC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SACOIN (SAC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SAC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SACOIN (SAC)

Leter du etter hvordan du kjøperSACOIN? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SACOIN på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SAC til lokale valutaer

1 SACOIN(SAC) til VND
5,820.878
1 SACOIN(SAC) til AUD
A$0.334012
1 SACOIN(SAC) til GBP
0.163688
1 SACOIN(SAC) til EUR
0.18802
1 SACOIN(SAC) til USD
$0.2212
1 SACOIN(SAC) til MYR
RM0.92904
1 SACOIN(SAC) til TRY
9.153256
1 SACOIN(SAC) til JPY
¥32.5164
1 SACOIN(SAC) til ARS
ARS$326.252304
1 SACOIN(SAC) til RUB
18.4702
1 SACOIN(SAC) til INR
19.485508
1 SACOIN(SAC) til IDR
Rp3,686.665192
1 SACOIN(SAC) til KRW
308.936768
1 SACOIN(SAC) til PHP
12.621672
1 SACOIN(SAC) til EGP
￡E.10.652992
1 SACOIN(SAC) til BRL
R$1.174572
1 SACOIN(SAC) til CAD
C$0.303044
1 SACOIN(SAC) til BDT
26.928888
1 SACOIN(SAC) til NGN
330.640912
1 SACOIN(SAC) til COP
$864.0625
1 SACOIN(SAC) til ZAR
R.3.831184
1 SACOIN(SAC) til UAH
9.139984
1 SACOIN(SAC) til TZS
T.Sh.547.523088
1 SACOIN(SAC) til VES
Bs36.0556
1 SACOIN(SAC) til CLP
$211.246
1 SACOIN(SAC) til PKR
Rs62.785408
1 SACOIN(SAC) til KZT
119.759892
1 SACOIN(SAC) til THB
฿7.036372
1 SACOIN(SAC) til TWD
NT$6.686876
1 SACOIN(SAC) til AED
د.إ0.811804
1 SACOIN(SAC) til CHF
Fr0.174748
1 SACOIN(SAC) til HKD
HK$1.718724
1 SACOIN(SAC) til AMD
֏84.65324
1 SACOIN(SAC) til MAD
.د.م1.995224
1 SACOIN(SAC) til MXN
$4.067868
1 SACOIN(SAC) til SAR
ريال0.8295
1 SACOIN(SAC) til ETB
Br31.757684
1 SACOIN(SAC) til KES
KSh28.574616
1 SACOIN(SAC) til JOD
د.أ0.1568308
1 SACOIN(SAC) til PLN
0.800744
1 SACOIN(SAC) til RON
лв0.953372
1 SACOIN(SAC) til SEK
kr2.081492
1 SACOIN(SAC) til BGN
лв0.367192
1 SACOIN(SAC) til HUF
Ft73.487064
1 SACOIN(SAC) til CZK
4.572204
1 SACOIN(SAC) til KWD
د.ك0.067466
1 SACOIN(SAC) til ILS
0.736596
1 SACOIN(SAC) til BOB
Bs1.528492
1 SACOIN(SAC) til AZN
0.37604
1 SACOIN(SAC) til TJS
SM2.070432
1 SACOIN(SAC) til GEL
0.59724
1 SACOIN(SAC) til AOA
Kz201.639284
1 SACOIN(SAC) til BHD
.د.ب0.0833924
1 SACOIN(SAC) til BMD
$0.2212
1 SACOIN(SAC) til DKK
kr1.40462
1 SACOIN(SAC) til HNL
L5.797652
1 SACOIN(SAC) til MUR
10.029208
1 SACOIN(SAC) til NAD
$3.83782
1 SACOIN(SAC) til NOK
kr2.198728
1 SACOIN(SAC) til NZD
$0.37604
1 SACOIN(SAC) til PAB
B/.0.2212
1 SACOIN(SAC) til PGK
K0.924616
1 SACOIN(SAC) til QAR
ر.ق0.802956
1 SACOIN(SAC) til RSD
дин.22.062488
1 SACOIN(SAC) til UZS
soʻm2,730.862204
1 SACOIN(SAC) til ALL
L18.240152
1 SACOIN(SAC) til ANG
ƒ0.395948
1 SACOIN(SAC) til AWG
ƒ0.39816
1 SACOIN(SAC) til BBD
$0.4424
1 SACOIN(SAC) til BAM
KM0.367192
1 SACOIN(SAC) til BIF
Fr660.282
1 SACOIN(SAC) til BND
$0.283136
1 SACOIN(SAC) til BSD
$0.2212
1 SACOIN(SAC) til JMD
$35.482692
1 SACOIN(SAC) til KHR
888.352472
1 SACOIN(SAC) til KMF
Fr92.4616
1 SACOIN(SAC) til LAK
4,808.695556
1 SACOIN(SAC) til LKR
Rs66.908576
1 SACOIN(SAC) til MDL
L3.6498
1 SACOIN(SAC) til MGA
Ar978.759124
1 SACOIN(SAC) til MOP
P1.771812
1 SACOIN(SAC) til MVR
3.38436
1 SACOIN(SAC) til MWK
MK384.027532
1 SACOIN(SAC) til MZN
MT14.13468
1 SACOIN(SAC) til NPR
Rs31.171504
1 SACOIN(SAC) til PYG
1,579.8104
1 SACOIN(SAC) til RWF
Fr320.5188
1 SACOIN(SAC) til SBD
$1.81384
1 SACOIN(SAC) til SCR
3.169796
1 SACOIN(SAC) til SRD
$8.425508
1 SACOIN(SAC) til SVC
$1.9355
1 SACOIN(SAC) til SZL
L3.83782
1 SACOIN(SAC) til TMT
m0.7742
1 SACOIN(SAC) til TND
د.ت0.643692
1 SACOIN(SAC) til TTD
$1.497524
1 SACOIN(SAC) til UGX
Sh775.9696
1 SACOIN(SAC) til XAF
Fr123.4296
1 SACOIN(SAC) til XCD
$0.59724
1 SACOIN(SAC) til XOF
Fr123.4296
1 SACOIN(SAC) til XPF
Fr22.3412
1 SACOIN(SAC) til BWP
P2.946384
1 SACOIN(SAC) til BZD
$0.444612
1 SACOIN(SAC) til CVE
$20.744136
1 SACOIN(SAC) til DJF
Fr39.1524
1 SACOIN(SAC) til DOP
$13.718824
1 SACOIN(SAC) til DZD
د.ج28.658672
1 SACOIN(SAC) til FJD
$0.4977
1 SACOIN(SAC) til GNF
Fr1,923.334
1 SACOIN(SAC) til GTQ
Q1.694392
1 SACOIN(SAC) til GYD
$46.294948
1 SACOIN(SAC) til ISK
kr26.7652

SACOIN Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SACOIN, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell SACOIN nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om SACOIN

Hvor mye er SACOIN (SAC) verdt i dag?
Live SAC prisen i USD er 0.2212 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SAC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SAC til USD er $ 0.2212. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SACOIN?
Markedsverdien for SAC er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SAC?
Den sirkulerende forsyningen av SAC er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSAC ?
SAC oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SAC?
SAC så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til SAC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SAC er $ 13.16K USD.
Vil SAC gå høyere i år?
SAC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SAC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:23:14 (UTC+8)

SACOIN (SAC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

SAC-til-USD-kalkulator

Beløp

SAC
SAC
USD
USD

1 SAC = 0.2212 USD

Handle SAC

SACUSDT
$0.2212
$0.2212$0.2212
0.00%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker