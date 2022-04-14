Reserve Rights (RSR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Reserve Rights (RSR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Reserve Rights (RSR) Informasjon Reserve is a flexible pool of stablecoins designed to reduce risk through diversification and decentralized governance. Offisiell nettside: https://reserve.org/ Teknisk dokument: https://reserve.org/protocol/introduction/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x320623b8e4ff03373931769a31fc52a4e78b5d70 Kjøp RSR nå!

Reserve Rights (RSR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Reserve Rights (RSR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 429.10M $ 429.10M $ 429.10M Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 59.99B $ 59.99B $ 59.99B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 715.30M $ 715.30M $ 715.30M All-time high: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 All-Time Low: $ 0.0012473332974 $ 0.0012473332974 $ 0.0012473332974 Nåværende pris: $ 0.007153 $ 0.007153 $ 0.007153 Lær mer om Reserve Rights (RSR) pris

Reserve Rights (RSR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Reserve Rights (RSR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RSR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RSR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RSRs tokenomics, kan du utforske RSR tokenets livepris!

Reserve Rights (RSR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RSR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for RSR nå!

RSR prisforutsigelse Vil du vite hvor RSR kan være på vei? Vår RSR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RSR tokenets prisforutsigelse nå!

