Hva er The Root Network (ROOT)

ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond.

The Root Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere The Root Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk ROOT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om The Root Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din The Root Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

The Root Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil The Root Network (ROOT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine The Root Network (ROOT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for The Root Network.

Sjekk The Root Networkprisprognosen nå!

The Root Network (ROOT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak The Root Network (ROOT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ROOT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe The Root Network (ROOT)

Leter du etter hvordan du kjøperThe Root Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe The Root Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ROOT til lokale valutaer

Prøv konverting

The Root Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av The Root Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om The Root Network Hvor mye er The Root Network (ROOT) verdt i dag? Live ROOT prisen i USD er 0.002552 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ROOT-til-USD-pris? $ 0.002552 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ROOT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for The Root Network? Markedsverdien for ROOT er $ 9.60M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ROOT? Den sirkulerende forsyningen av ROOT er 3.76B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forROOT ? ROOT oppnådde en ATH-pris på 0.4653452372359346 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ROOT? ROOT så en ATL-pris på 0.002447210898633977 USD . Hva er handelsvolumet til ROOT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ROOT er $ 101.09K USD . Vil ROOT gå høyere i år? ROOT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ROOT prisprognosen for en mer grundig analyse.

