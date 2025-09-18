Dagens The Root Network livepris er 0.002552 USD. Spor prisoppdateringer for ROOT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ROOT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens The Root Network livepris er 0.002552 USD. Spor prisoppdateringer for ROOT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ROOT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

The Root Network Logo

The Root Network Pris(ROOT)

1 ROOT til USD livepris:

$0.002552
+2.82%1D
USD
The Root Network (ROOT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:23:00 (UTC+8)

The Root Network (ROOT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00247
24 timer lav
$ 0.002613
24 timer høy

$ 0.00247
$ 0.002613
$ 0.4653452372359346
$ 0.002447210898633977
+2.16%

+2.82%

-2.79%

-2.79%

The Root Network (ROOT) sanntidsprisen er $ 0.002552. I løpet av de siste 24 timene har ROOT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00247 og et toppnivå på $ 0.002613, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROOT er $ 0.4653452372359346, mens den rekordlave prisen er $ 0.002447210898633977.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROOT endret seg med +2.16% i løpet av den siste timen, +2.82% over 24 timer og -2.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The Root Network (ROOT) Markedsinformasjon

No.1198

$ 9.60M
$ 101.09K
$ 30.62M
3.76B
12,000,000,000
12,000,000,000
31.34%

ROOT

Nåværende markedsverdi på The Root Network er $ 9.60M, med et 24-timers handelsvolum på $ 101.09K. Den sirkulerende forsyningen på ROOT er 3.76B, med en total tilgang på 12000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.62M.

The Root Network (ROOT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene The Root Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00006999+2.82%
30 dager$ -0.001139-30.86%
60 dager$ -0.001765-40.89%
90 dager$ -0.002537-49.86%
The Root Network Prisendring i dag

I dag registrerte ROOT en endring på $ +0.00006999 (+2.82%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

The Root Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.001139 (-30.86%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

The Root Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ROOT en endring på $ -0.001765 (-40.89%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

The Root Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.002537-49.86% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for The Root Network (ROOT)?

Sjekk ut The Root Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er The Root Network (ROOT)

ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond.

The Root Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere The Root Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ROOT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om The Root Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din The Root Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

The Root Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil The Root Network (ROOT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine The Root Network (ROOT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for The Root Network.

Sjekk The Root Networkprisprognosen nå!

The Root Network (ROOT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak The Root Network (ROOT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ROOT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe The Root Network (ROOT)

Leter du etter hvordan du kjøperThe Root Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe The Root Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

The Root Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av The Root Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell The Root Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om The Root Network

Hvor mye er The Root Network (ROOT) verdt i dag?
Live ROOT prisen i USD er 0.002552 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ROOT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ROOT til USD er $ 0.002552. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for The Root Network?
Markedsverdien for ROOT er $ 9.60M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ROOT?
Den sirkulerende forsyningen av ROOT er 3.76B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forROOT ?
ROOT oppnådde en ATH-pris på 0.4653452372359346 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ROOT?
ROOT så en ATL-pris på 0.002447210898633977 USD.
Hva er handelsvolumet til ROOT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ROOT er $ 101.09K USD.
Vil ROOT gå høyere i år?
ROOT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ROOT prisprognosen for en mer grundig analyse.
The Root Network (ROOT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

ROOT-til-USD-kalkulator

Beløp

ROOT
ROOT
USD
USD

1 ROOT = 0.002552 USD

Handle ROOT

ROOTUSDT
$0.002552
$0.002552$0.002552
+2.82%

