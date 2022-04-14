The Root Network (ROOT) tokenomics

The Root Network (ROOT) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i The Root Network (ROOT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

The Root Network (ROOT) Informasjon

ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond.

Offisiell nettside:
https://www.therootnetwork.com/
Teknisk dokument:
https://www.futureverse.com/research?index=whitepaper
Blokkutforsker:
https://rootscan.io/

The Root Network (ROOT) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The Root Network (ROOT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 9.21M
$ 9.21M$ 9.21M
Total forsyning:
$ 12.00B
$ 12.00B$ 12.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 3.76B
$ 3.76B$ 3.76B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 29.38M
$ 29.38M$ 29.38M
All-time high:
$ 0.1329
$ 0.1329$ 0.1329
All-Time Low:
$ 0.002387108258070311
$ 0.002387108258070311$ 0.002387108258070311
Nåværende pris:
$ 0.002448
$ 0.002448$ 0.002448

The Root Network (ROOT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak The Root Network (ROOT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet ROOT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange ROOT tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår ROOTs tokenomics, kan du utforske ROOT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ROOT

Interessert i å legge til The Root Network (ROOT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ROOT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

The Root Network (ROOT) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til ROOT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

ROOT prisforutsigelse

Vil du vite hvor ROOT kan være på vei? Vår ROOT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.