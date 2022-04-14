RejuveAI (RJV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RejuveAI (RJV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RejuveAI (RJV) Informasjon Rejuve.AI is a decentralized, AI-driven longevity research network allowing people from all over the world to track their health data, receive valuable insights, contribute to cutting-edge longevity research, and earn rewards. Users contribute data in a mobile app in exchange for RJV tokens, which can be used to purchase health products & services (such as supplements, test kits, genome sequencing kits, wearables, etc.) at discounted member rates. Offisiell nettside: https://rejuve.ai/ Teknisk dokument: https://www.rejuve.ai/rejuvenetworkwhitepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0xa1f410f13B6007fCa76833ee7eb58478D47Bc5Ef Kjøp RJV nå!

RejuveAI (RJV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RejuveAI (RJV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.04M $ 4.04M $ 4.04M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 769.07M $ 769.07M $ 769.07M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.25M $ 5.25M $ 5.25M All-time high: $ 0.145 $ 0.145 $ 0.145 All-Time Low: $ 0.004182309505969666 $ 0.004182309505969666 $ 0.004182309505969666 Nåværende pris: $ 0.005251 $ 0.005251 $ 0.005251 Lær mer om RejuveAI (RJV) pris

RejuveAI (RJV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RejuveAI (RJV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RJV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RJV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RJVs tokenomics, kan du utforske RJV tokenets livepris!

Hvordan kjøpe RJV Interessert i å legge til RejuveAI (RJV) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe RJV, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper RJV på MEXC nå!

RejuveAI (RJV) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RJV hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for RJV nå!

RJV prisforutsigelse Vil du vite hvor RJV kan være på vei? Vår RJV prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RJV tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!