Rejuve.AI is a decentralized, AI-driven longevity research network allowing people from all over the world to track their health data, receive valuable insights, contribute to cutting-edge longevity research, and earn rewards. Users contribute data in a mobile app in exchange for RJV tokens, which can be used to purchase health products & services (such as supplements, test kits, genome sequencing kits, wearables, etc.) at discounted member rates.

RangeringNo.1599

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.07%

Opplagsforsyning769,066,651

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.769%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.1467508749159545,2023-03-20

Laveste pris0.004182309505969666,2025-08-03

Offentlig blokkjedeETH

Loading...