Hva er RejuveAI (RJV)

Rejuve.AI is a decentralized, AI-driven longevity research network allowing people from all over the world to track their health data, receive valuable insights, contribute to cutting-edge longevity research, and earn rewards. Users contribute data in a mobile app in exchange for RJV tokens, which can be used to purchase health products & services (such as supplements, test kits, genome sequencing kits, wearables, etc.) at discounted member rates.

RejuveAI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil RejuveAI (RJV) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine RejuveAI (RJV) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for RejuveAI.

RejuveAI (RJV) tokenomics

Å forstå tokenomics bak RejuveAI (RJV) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RJV tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om RejuveAI Hvor mye er RejuveAI (RJV) verdt i dag? Live RJV prisen i USD er 0.00559 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende RJV-til-USD-pris? $ 0.00559 . Sjekk ut Den nåværende prisen på RJV til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for RejuveAI? Markedsverdien for RJV er $ 4.30M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av RJV? Den sirkulerende forsyningen av RJV er 769.07M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRJV ? RJV oppnådde en ATH-pris på 0.1467508749159545 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på RJV? RJV så en ATL-pris på 0.004182309505969666 USD . Hva er handelsvolumet til RJV? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RJV er $ 113.65K USD . Vil RJV gå høyere i år? RJV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RJV prisprognosen for en mer grundig analyse.

