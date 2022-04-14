Rivalz Network (RIZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rivalz Network (RIZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rivalz Network (RIZ) Informasjon Rivalz Network is building the World Abstraction Layer, aiming to abstract away the complexities of connecting AI services and Agents to various real-world resources, enabling seamless interaction and unlocking the full potential of an agent-centric future. By leveraging decentralized infrastructure, Rivalz enables AI agents to tap into human workforce, data, and DePIN resources—from digital assets to smart homes. The project offers a privacy-centric AI infrastructure and a comprehensive suite of five core modules to overcome barriers in connectivity, data management, and resource orchestration, thereby fostering a new era of collaborative intelligence between AI and humans. Offisiell nettside: https://rivalz.ai/ Teknisk dokument: https://3708766619-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FtEAVMQUfOtXSxHdeCogt%2Fuploads%2F3S8lhjsO9UyIr3ezzSfR%2FRivalz%20-%20A%20World%20Abstraction%20Layer..pdf?alt=media&token=f870930f-76d3-4454-a487-f53cab058eba Blokkutforsker: https://solscan.io/token/93bVs9o8Nq88zxnLWwUAVfN5PXBhCcnV5sfs6AFLno8q Kjøp RIZ nå!

Rivalz Network (RIZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rivalz Network (RIZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.65M $ 8.65M $ 8.65M All-time high: $ 0.05625 $ 0.05625 $ 0.05625 All-Time Low: $ 0.00101630910367032 $ 0.00101630910367032 $ 0.00101630910367032 Nåværende pris: $ 0.001729 $ 0.001729 $ 0.001729 Lær mer om Rivalz Network (RIZ) pris

Rivalz Network (RIZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rivalz Network (RIZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RIZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RIZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RIZs tokenomics, kan du utforske RIZ tokenets livepris!

Interessert i å legge til Rivalz Network (RIZ) i porteføljen din?

Rivalz Network (RIZ) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RIZ hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for RIZ nå!

RIZ prisforutsigelse Vil du vite hvor RIZ kan være på vei? Vår RIZ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RIZ tokenets prisforutsigelse nå!

