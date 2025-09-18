Dagens Rivalz Network livepris er 0.001734 USD. Spor prisoppdateringer for RIZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RIZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Rivalz Network livepris er 0.001734 USD. Spor prisoppdateringer for RIZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RIZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Rivalz Network Pris(RIZ)

$0.001733
-0.17%1D
Rivalz Network (RIZ) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:22:33 (UTC+8)

Rivalz Network (RIZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.001687
24 timer lav
$ 0.0019
24 timer høy

$ 0.001687
$ 0.0019
$ 0.03380782920700334
$ 0.00101630910367032
+0.05%

-0.16%

-1.65%

-1.65%

Rivalz Network (RIZ) sanntidsprisen er $ 0.001734. I løpet av de siste 24 timene har RIZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.001687 og et toppnivå på $ 0.0019, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RIZ er $ 0.03380782920700334, mens den rekordlave prisen er $ 0.00101630910367032.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RIZ endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -0.16% over 24 timer og -1.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rivalz Network (RIZ) Markedsinformasjon

No.1898

$ 2.00M
$ 61.44K
$ 8.67M
1.15B
5,000,000,000
BASE

Nåværende markedsverdi på Rivalz Network er $ 2.00M, med et 24-timers handelsvolum på $ 61.44K. Den sirkulerende forsyningen på RIZ er 1.15B, med en total tilgang på 5000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.67M.

Rivalz Network (RIZ) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Rivalz Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000295-0.16%
30 dager$ -0.000206-10.62%
60 dager$ -0.000619-26.31%
90 dager$ -0.002294-56.96%
Rivalz Network Prisendring i dag

I dag registrerte RIZ en endring på $ -0.00000295 (-0.16%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Rivalz Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000206 (-10.62%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Rivalz Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så RIZ en endring på $ -0.000619 (-26.31%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Rivalz Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.002294-56.96% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Rivalz Network (RIZ)?

Sjekk ut Rivalz Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Rivalz Network (RIZ)

Rivalz Network is building the World Abstraction Layer, aiming to abstract away the complexities of connecting AI services and Agents to various real-world resources, enabling seamless interaction and unlocking the full potential of an agent-centric future. By leveraging decentralized infrastructure, Rivalz enables AI agents to tap into human workforce, data, and DePIN resources—from digital assets to smart homes. The project offers a privacy-centric AI infrastructure and a comprehensive suite of five core modules to overcome barriers in connectivity, data management, and resource orchestration, thereby fostering a new era of collaborative intelligence between AI and humans.

Rivalz Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Rivalz Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk RIZ Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Rivalz Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Rivalz Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Rivalz Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Rivalz Network (RIZ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Rivalz Network (RIZ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Rivalz Network.

Sjekk Rivalz Networkprisprognosen nå!

Rivalz Network (RIZ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Rivalz Network (RIZ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RIZ tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Rivalz Network (RIZ)

Leter du etter hvordan du kjøperRivalz Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Rivalz Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

RIZ til lokale valutaer

For en mer dyptgående forståelse av Rivalz Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Rivalz Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Rivalz Network

Hvor mye er Rivalz Network (RIZ) verdt i dag?
Live RIZ prisen i USD er 0.001734 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RIZ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RIZ til USD er $ 0.001734. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Rivalz Network?
Markedsverdien for RIZ er $ 2.00M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RIZ?
Den sirkulerende forsyningen av RIZ er 1.15B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRIZ ?
RIZ oppnådde en ATH-pris på 0.03380782920700334 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RIZ?
RIZ så en ATL-pris på 0.00101630910367032 USD.
Hva er handelsvolumet til RIZ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RIZ er $ 61.44K USD.
Vil RIZ gå høyere i år?
RIZ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RIZ prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

