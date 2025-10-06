RISE pris i dag

Sanntids RISE (RISE) pris i dag er $ 0.007699, med en 2.47% endring de siste 24 timene. Nåværende RISE til USD konverteringssats er $ 0.007699 per RISE.

RISE rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- RISE. I løpet av de siste 24 timene RISE har den blitt handlet mellom $ 0.00746(laveste) og $ 0.007746 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har RISE beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og +53.98% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 1.55K.

RISE (RISE) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 1.55K$ 1.55K $ 1.55K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede BASE

