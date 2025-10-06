Hyperion pris i dag

Sanntids Hyperion (RION) pris i dag er $ 0.3527, med en 4.46% endring de siste 24 timene. Nåværende RION til USD konverteringssats er $ 0.3527 per RION.

Hyperion rangerer for tiden som #1196 etter markedsverdi på $ 6.70M, med en sirkulerende forsyning på 19.00M RION. I løpet av de siste 24 timene RION har den blitt handlet mellom $ 0.3497(laveste) og $ 0.3739 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.2065187860831725, mens tidenes laveste notering var $ 0.02813140542022481.

Kortsiktig har RION beveget seg +0.11% i løpet av den siste timen og -16.05% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 61.69K.

Hyperion (RION) Markedsinformasjon

Rangering No.1196 Markedsverdi $ 6.70M$ 6.70M $ 6.70M Volum (24 timer) $ 61.69K$ 61.69K $ 61.69K Fullt utvannet markedsverdi $ 35.27M$ 35.27M $ 35.27M Opplagsforsyning 19.00M 19.00M 19.00M Maksimal forsyning 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Total forsyning 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Opplagsforsyning 19.00% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Hyperion er $ 6.70M, med et 24-timers handelsvolum på $ 61.69K. Den sirkulerende forsyningen på RION er 19.00M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 35.27M.