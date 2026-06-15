Rico pris i dag

Sanntids Rico (RICO) pris i dag er $ 0.00001253, med en 0.08% endring de siste 24 timene. Nåværende RICO til USD konverteringssats er $ 0.00001253 per RICO.

Rico rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 12,531.4, med en sirkulerende forsyning på 999.72M RICO. I løpet av de siste 24 timene RICO har den blitt handlet mellom $ 0.00001194(laveste) og $ 0.00001255 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00498677, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001187.

Kortsiktig har RICO beveget seg +3.39% i løpet av den siste timen og -9.75% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 13.32.

Rico (RICO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.53K$ 12.53K $ 12.53K Volum (24 timer) $ 13.32$ 13.32 $ 13.32 Fullt utvannet markedsverdi $ 12.53K$ 12.53K $ 12.53K Opplagsforsyning 999.72M 999.72M 999.72M Total forsyning 999,722,611.4 999,722,611.4 999,722,611.4

Nåværende markedsverdi på Rico er $ 12.53K, med et 24-timers handelsvolum på $ 13.32. Den sirkulerende forsyningen på RICO er 999.72M, med en total tilgang på 999722611.4. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.53K.