Dagens RETARDIO livepris er 0.01551 USD. Spor prisoppdateringer for RETARDIO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RETARDIO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

RETARDIO Pris(RETARDIO)

1 RETARDIO til USD livepris:

$0.01551
0.00%1D
USD
RETARDIO (RETARDIO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:50:03 (UTC+8)

RETARDIO (RETARDIO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01513
24 timer lav
$ 0.01552
24 timer høy

$ 0.01513
$ 0.01552
$ 0.24208341891525217
$ 0.010155685961242984
0.00%

0.00%

-14.55%

-14.55%

RETARDIO (RETARDIO) sanntidsprisen er $ 0.01551. I løpet av de siste 24 timene har RETARDIO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01513 og et toppnivå på $ 0.01552, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RETARDIO er $ 0.24208341891525217, mens den rekordlave prisen er $ 0.010155685961242984.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RETARDIO endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -14.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RETARDIO (RETARDIO) Markedsinformasjon

No.1030

$ 15.13M
$ 225.68
$ 15.51M
975.67M
1,000,000,000
999,671,379
97.56%

SOL

Nåværende markedsverdi på RETARDIO er $ 15.13M, med et 24-timers handelsvolum på $ 225.68. Den sirkulerende forsyningen på RETARDIO er 975.67M, med en total tilgang på 999671379. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.51M.

RETARDIO (RETARDIO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene RETARDIO for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.00105-6.35%
60 dager$ -0.01849-54.39%
90 dager$ -0.00081-4.97%
RETARDIO Prisendring i dag

I dag registrerte RETARDIO en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

RETARDIO 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00105 (-6.35%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

RETARDIO 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så RETARDIO en endring på $ -0.01849 (-54.39%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

RETARDIO 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00081-4.97% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for RETARDIO (RETARDIO)?

Sjekk ut RETARDIO Prishistorikk-siden nå.

Hva er RETARDIO (RETARDIO)

A memecoin with clown elements has NFTs on Solana.

RETARDIO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere RETARDIO investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk RETARDIO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om RETARDIO på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din RETARDIO kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

RETARDIO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil RETARDIO (RETARDIO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine RETARDIO (RETARDIO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for RETARDIO.

Sjekk RETARDIOprisprognosen nå!

RETARDIO (RETARDIO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak RETARDIO (RETARDIO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RETARDIO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe RETARDIO (RETARDIO)

Leter du etter hvordan du kjøperRETARDIO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe RETARDIO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

RETARDIO til lokale valutaer

1 RETARDIO(RETARDIO) til VND
408.14565
1 RETARDIO(RETARDIO) til AUD
A$0.0234201
1 RETARDIO(RETARDIO) til GBP
0.0114774
1 RETARDIO(RETARDIO) til EUR
0.0131835
1 RETARDIO(RETARDIO) til USD
$0.01551
1 RETARDIO(RETARDIO) til MYR
RM0.065142
1 RETARDIO(RETARDIO) til TRY
0.6416487
1 RETARDIO(RETARDIO) til JPY
¥2.27997
1 RETARDIO(RETARDIO) til ARS
ARS$22.8760092
1 RETARDIO(RETARDIO) til RUB
1.295085
1 RETARDIO(RETARDIO) til INR
1.3662759
1 RETARDIO(RETARDIO) til IDR
Rp258.4998966
1 RETARDIO(RETARDIO) til KRW
21.6618864
1 RETARDIO(RETARDIO) til PHP
0.8853108
1 RETARDIO(RETARDIO) til EGP
￡E.0.7468065
1 RETARDIO(RETARDIO) til BRL
R$0.0825132
1 RETARDIO(RETARDIO) til CAD
C$0.0212487
1 RETARDIO(RETARDIO) til BDT
1.8881874
1 RETARDIO(RETARDIO) til NGN
23.1837276
1 RETARDIO(RETARDIO) til COP
$60.5859375
1 RETARDIO(RETARDIO) til ZAR
R.0.2690985
1 RETARDIO(RETARDIO) til UAH
0.6408732
1 RETARDIO(RETARDIO) til TZS
T.Sh.38.3909724
1 RETARDIO(RETARDIO) til VES
Bs2.52813
1 RETARDIO(RETARDIO) til CLP
$14.81205
1 RETARDIO(RETARDIO) til PKR
Rs4.4023584
1 RETARDIO(RETARDIO) til KZT
8.3972691
1 RETARDIO(RETARDIO) til THB
฿0.4938384
1 RETARDIO(RETARDIO) til TWD
NT$0.4688673
1 RETARDIO(RETARDIO) til AED
د.إ0.0569217
1 RETARDIO(RETARDIO) til CHF
Fr0.0122529
1 RETARDIO(RETARDIO) til HKD
HK$0.1205127
1 RETARDIO(RETARDIO) til AMD
֏5.935677
1 RETARDIO(RETARDIO) til MAD
.د.م0.1399002
1 RETARDIO(RETARDIO) til MXN
$0.2855391
1 RETARDIO(RETARDIO) til SAR
ريال0.0581625
1 RETARDIO(RETARDIO) til ETB
Br2.2267707
1 RETARDIO(RETARDIO) til KES
KSh2.0035818
1 RETARDIO(RETARDIO) til JOD
د.أ0.01099659
1 RETARDIO(RETARDIO) til PLN
0.0561462
1 RETARDIO(RETARDIO) til RON
лв0.0670032
1 RETARDIO(RETARDIO) til SEK
kr0.1459491
1 RETARDIO(RETARDIO) til BGN
лв0.0257466
1 RETARDIO(RETARDIO) til HUF
Ft5.1578505
1 RETARDIO(RETARDIO) til CZK
0.3205917
1 RETARDIO(RETARDIO) til KWD
د.ك0.00473055
1 RETARDIO(RETARDIO) til ILS
0.0516483
1 RETARDIO(RETARDIO) til BOB
Bs0.1071741
1 RETARDIO(RETARDIO) til AZN
0.026367
1 RETARDIO(RETARDIO) til TJS
SM0.1451736
1 RETARDIO(RETARDIO) til GEL
0.041877
1 RETARDIO(RETARDIO) til AOA
Kz14.1384507
1 RETARDIO(RETARDIO) til BHD
.د.ب0.00584727
1 RETARDIO(RETARDIO) til BMD
$0.01551
1 RETARDIO(RETARDIO) til DKK
kr0.0984885
1 RETARDIO(RETARDIO) til HNL
L0.4065171
1 RETARDIO(RETARDIO) til MUR
0.7032234
1 RETARDIO(RETARDIO) til NAD
$0.2690985
1 RETARDIO(RETARDIO) til NOK
kr0.1541694
1 RETARDIO(RETARDIO) til NZD
$0.026367
1 RETARDIO(RETARDIO) til PAB
B/.0.01551
1 RETARDIO(RETARDIO) til PGK
K0.0648318
1 RETARDIO(RETARDIO) til QAR
ر.ق0.0563013
1 RETARDIO(RETARDIO) til RSD
дин.1.5472776
1 RETARDIO(RETARDIO) til UZS
soʻm191.4813417
1 RETARDIO(RETARDIO) til ALL
L1.2789546
1 RETARDIO(RETARDIO) til ANG
ƒ0.0277629
1 RETARDIO(RETARDIO) til AWG
ƒ0.027918
1 RETARDIO(RETARDIO) til BBD
$0.03102
1 RETARDIO(RETARDIO) til BAM
KM0.0257466
1 RETARDIO(RETARDIO) til BIF
Fr46.29735
1 RETARDIO(RETARDIO) til BND
$0.0198528
1 RETARDIO(RETARDIO) til BSD
$0.01551
1 RETARDIO(RETARDIO) til JMD
$2.4879591
1 RETARDIO(RETARDIO) til KHR
62.2890906
1 RETARDIO(RETARDIO) til KMF
Fr6.48318
1 RETARDIO(RETARDIO) til LAK
337.1739063
1 RETARDIO(RETARDIO) til LKR
Rs4.6914648
1 RETARDIO(RETARDIO) til MDL
L0.255915
1 RETARDIO(RETARDIO) til MGA
Ar68.6281827
1 RETARDIO(RETARDIO) til MOP
P0.1242351
1 RETARDIO(RETARDIO) til MVR
0.237303
1 RETARDIO(RETARDIO) til MWK
MK26.9270661
1 RETARDIO(RETARDIO) til MZN
MT0.991089
1 RETARDIO(RETARDIO) til NPR
Rs2.1856692
1 RETARDIO(RETARDIO) til PYG
110.77242
1 RETARDIO(RETARDIO) til RWF
Fr22.47399
1 RETARDIO(RETARDIO) til SBD
$0.127182
1 RETARDIO(RETARDIO) til SCR
0.2360622
1 RETARDIO(RETARDIO) til SRD
$0.5907759
1 RETARDIO(RETARDIO) til SVC
$0.1357125
1 RETARDIO(RETARDIO) til SZL
L0.2690985
1 RETARDIO(RETARDIO) til TMT
m0.054285
1 RETARDIO(RETARDIO) til TND
د.ت0.0451341
1 RETARDIO(RETARDIO) til TTD
$0.1050027
1 RETARDIO(RETARDIO) til UGX
Sh54.40908
1 RETARDIO(RETARDIO) til XAF
Fr8.65458
1 RETARDIO(RETARDIO) til XCD
$0.041877
1 RETARDIO(RETARDIO) til XOF
Fr8.65458
1 RETARDIO(RETARDIO) til XPF
Fr1.56651
1 RETARDIO(RETARDIO) til BWP
P0.2065932
1 RETARDIO(RETARDIO) til BZD
$0.0311751
1 RETARDIO(RETARDIO) til CVE
$1.4545278
1 RETARDIO(RETARDIO) til DJF
Fr2.76078
1 RETARDIO(RETARDIO) til DOP
$0.9619302
1 RETARDIO(RETARDIO) til DZD
د.ج2.0097858
1 RETARDIO(RETARDIO) til FJD
$0.0348975
1 RETARDIO(RETARDIO) til GNF
Fr134.85945
1 RETARDIO(RETARDIO) til GTQ
Q0.1188066
1 RETARDIO(RETARDIO) til GYD
$3.2460879
1 RETARDIO(RETARDIO) til ISK
kr1.87671

RETARDIO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av RETARDIO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell RETARDIO nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om RETARDIO

Hvor mye er RETARDIO (RETARDIO) verdt i dag?
Live RETARDIO prisen i USD er 0.01551 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RETARDIO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RETARDIO til USD er $ 0.01551. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for RETARDIO?
Markedsverdien for RETARDIO er $ 15.13M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RETARDIO?
Den sirkulerende forsyningen av RETARDIO er 975.67M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRETARDIO ?
RETARDIO oppnådde en ATH-pris på 0.24208341891525217 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RETARDIO?
RETARDIO så en ATL-pris på 0.010155685961242984 USD.
Hva er handelsvolumet til RETARDIO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RETARDIO er $ 225.68 USD.
Vil RETARDIO gå høyere i år?
RETARDIO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RETARDIO prisprognosen for en mer grundig analyse.
RETARDIO (RETARDIO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

