Renta Network (RENTA) Informasjon Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users. Offisiell nettside: https://www.renta.network Teknisk dokument: https://renta.network/whitebook.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x792905a8b7c0a22d56e78e849f95c162018a4e2d Kjøp RENTA nå!

Renta Network (RENTA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Renta Network (RENTA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 414.97M $ 414.97M $ 414.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.36M $ 10.36M $ 10.36M All-time high: $ 0.01812 $ 0.01812 $ 0.01812 All-Time Low: $ 0.003994700085988189 $ 0.003994700085988189 $ 0.003994700085988189 Nåværende pris: $ 0.010358 $ 0.010358 $ 0.010358 Lær mer om Renta Network (RENTA) pris

Renta Network (RENTA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Renta Network (RENTA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RENTA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RENTA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RENTAs tokenomics, kan du utforske RENTA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe RENTA Interessert i å legge til Renta Network (RENTA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe RENTA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper RENTA på MEXC nå!

Renta Network (RENTA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RENTA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for RENTA nå!

RENTA prisforutsigelse Vil du vite hvor RENTA kan være på vei? Vår RENTA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RENTA tokenets prisforutsigelse nå!

